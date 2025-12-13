Hallan el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en la Sierra de Guadalupe, Tultitlán

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado dentro de una bolsa en la Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, Estado de México . El hallazgo ocurrió sobre la avenida Estado de México, en la colonia Buena Vista, donde vecinos de la zona se percataron de la presencia de un cuerpo abandonado y dieron aviso a las autoridades.

Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en Tultitlán

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la mujer se encontraba al interior de una bolsa, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en el lugar.

Tras el reporte ciudadano, elementos de la policía municipal y estatal acudieron a la zona y confirmaron el hallazgo, por lo que acordonaron el área para preservar la escena.

La avenida Estado de México permaneció resguardada mientras se realizaban las primeras diligencias. Policías establecieron un perímetro de seguridad para impedir el paso de personas y vehículos, con el objetivo de no alterar posibles indicios que pudieran contribuir a las investigaciones.

Fue localizado el cuerpo de una #mujer en la zona de la Sierra de Guadalupe, en #Tultitlán



El hallazgo ocurrió sobre Av. Estado de México, en la colonia Buena Vista, donde vecinos alertaron a las autoridades.



Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribaron al sitio para llevar a cabo el levantamiento de evidencias.

El personal especializado realizó las labores correspondientes para recabar indicios y levantar el cuerpo, el cual fue trasladado para continuar con los procedimientos legales y periciales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso y que toda la información recabada será analizada con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

