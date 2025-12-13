Logo Inklusion Sitio accesible
FIA2026.png

Incendio de pipa con combustible en la autopista México–Tuxpan; cierre total en ambos sentidos

Se incendia pipa cargada con combustible sobre la autopista México–Tuxpan, a la altura del km 107, tramo Tejocotal–San Alejo, cerca de la caseta.

Se incendia pipa con combustible en la autopista México–Tuxpan
Se incendia pipa con combustible en la autopista México–Tuxpan|Captura de pantalla
Notas,
Estados

Escrito por: Alejandra Gómez

Un incendio de una pipa cargada con combustible se registró sobre la autopista México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 107, en el tramo Tejocotal–San Alejo, cerca de la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, se movilizan cuerpos de emergencia a la zona afectada.

Debido al fuerte incendio, la circulación se encuentra afectada, las autoridades realizan labores de control y seguridad.

Cierre total en ambos sentidos a la altura de la caseta de San Alejo

El incendio de la pipa provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la carretera México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 106+400, cerca de la caseta de Tejocotal, lo que ha generado afectaciones viales en la zona.

Autoridades mantienen el área asegurada y exhortan a los automovilistas a atender las indicaciones viales y tomar rutas alternas como la Carretera libre Tulancingo-Huachinango.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incidente.

Tags relacionados
Accidentes en México Carreteras en México

Notas