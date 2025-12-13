Incendio de pipa con combustible en la autopista México–Tuxpan; cierre total en ambos sentidos

Un incendio de una pipa cargada con combustible se registró sobre la autopista México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 107, en el tramo Tejocotal–San Alejo, cerca de la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, se movilizan cuerpos de emergencia a la zona afectada.

Debido al fuerte incendio, la circulación se encuentra afectada, las autoridades realizan labores de control y seguridad.

#TomePrecauciones en #Hgo se registra cierre total en ambos sentidos de circulación por incendio de vehículo, cerca del km 106+400 de la carretera México-Tuxpan a la altura de la Caseta de "Tejocotal". Atienda indicación vial. pic.twitter.com/U1aRUtIpea — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 13, 2025

Cierre total en ambos sentidos a la altura de la caseta de San Alejo

El incendio de la pipa provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la carretera México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 106+400, cerca de la caseta de Tejocotal, lo que ha generado afectaciones viales en la zona.

Autoridades mantienen el área asegurada y exhortan a los automovilistas a atender las indicaciones viales y tomar rutas alternas como la Carretera libre Tulancingo-Huachinango.

#Hidalgo se incendia una pipa con combustible en la autopista #México - #Tuxpan a la altura del kilómetro 107, en el tramo Tejocotal - San Alejo cerca de la caseta de San Alejo, en #Tulancingo, cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona #informacionenproceso… pic.twitter.com/pyU5h8iJlu — Leonardo Herrera (@herreleo) December 13, 2025

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incidente.