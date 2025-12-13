Volcadura de autobús en Tlanchinol, Hidalgo deja cinco personas muertas

Cinco personas murieron la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025 tras la volcadura de autobús en Tlanchinol, Hidalgo. El accidente ocurrió cuando la unidad salió de la carretera México–Tampico y cayó a un barranco, lo que provocó un operativo de emergencia en la zona.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la volcadura de autobús en Tlanchinol y determinar posibles responsabilidades.

#Impactante | La mañana de este sábado un autobús de pasajeros volcó y cayó a un barranco sobre la carretera México-Tampico cerca de la entrada de Santa María en Tlanchinol, 5 personas perdieron la vida y 20 más resultaron lesionadas.



Volcadura de autobús en Tlanchinol ocurrió en la carretera México–Tampico

De acuerdo con la información oficial, la volcadura de autobús en Tlanchinol se registró en el kilómetro 181+200 de la carretera México–Tampico, en el tramo Pachuca–Tempoal, a la altura de la localidad de Chalchocotipa. El autobús de pasajeros de la línea Futura, que había salido de Pachuca con destino a Huejutla, perdió el control y se precipitó hacia una ladera.

Elementos de la Guardia Nacional tuvieron conocimiento del accidente durante la madrugada, alrededor de las 03:00 horas, y dieron aviso a las autoridades estatales.

Confirman cinco muertos y 27 personas lesionadas

Autoridades confirmaron que en la volcadura de autobús en Tlanchinol murieron cinco personas: cuatro hombres —entre ellos el conductor de la unidad— y una mujer. Además, 27 pasajeros resultaron lesionados, aunque solo cuatro de ellos requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil , corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate, quienes brindaron atención a los heridos y realizaron las labores de auxilio correspondientes.

Peritajes buscan esclarecer la volcadura de autobús en Tlanchinol

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó a los servicios periciales realizar los estudios técnicos necesarios para determinar qué provocó la volcadura de autobús en Tlanchinol. Personal especializado recaba indicios en el sitio del accidente y lleva a cabo entrevistas con las personas lesionadas.

Una vez que concluyan las diligencias iniciales, se realizarán maniobras para asegurar la unidad y continuar con el análisis pericial.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento, la PGJEH no ha informado la causa exacta de la volcadura de autobús en Tlanchinol. Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán hasta el total esclarecimiento de los hechos y que mantendrán informada a la población conforme avance el proceso.