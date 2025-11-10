¡Accidente fatal en Periférico Sur! Hay un muerto y dos lesionados en San Jerónimo

La circulación sobre Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo, permanece cerrada esta tarde debido a un accidente entre una motocicleta y un automóvil.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque dejó una persona muerta y dos lesionadas, por lo que equipos de emergencia trabajan en la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen cortes a la circulación y desvíos hacia vías alternas.

#AlertaVialFIA | La circulación en Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo, se encuentra cerrada por un #accidente entre una moto y un auto.



Hay una persona sin vida y dos lesionados.



Vía @grawperez https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/JedQO7aonB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2025

Testigos y usuarios que transitaban por la zona compartieron en redes sociales imágenes del siniestro, donde se aprecia la presencia de servicios de emergencia y los restos de al menos dos motocicletas completamente destruidas sobre el pavimento.

En los videos también se observa la intensa movilización de paramédicos que brindaban atención a las víctimas en plena vía rápida; se espera que en las próximas horas exista más información del caso.

El C5 confirma el accidente y emite recomendaciones por accidente en Periférico Sur

A través de sus canales oficiales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) confirmó el incidente y reportó que personal de emergencia se encontraba laborando en el punto para retirar los vehículos involucrados y liberar la circulación.

Debido al cierre parcial de los carriles centrales, la zona presentó un fuerte congestionamiento vehicular. El C5 recomendó a los automovilistas utilizar Avenida Insurgentes Sur como vía alterna para evitar la zona del percance.

¿Qué ocasionó el accidente en Periférico Sur hoy?

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han detallado las causas del accidente. Sin embargo, algunos testigos señalaron que el exceso de velocidad y la falta de precaución pudieron haber contribuido al impacto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área mientras se realizaban las maniobras de rescate y el retiro de las motocicletas, lo que mantuvo interrumpido el tránsito durante varios minutos.