¡Atención automovilistas! Autoridades informaron que el paso vehicular estará cerrado en Periférico, lo que representa una complicación para cientos de conductores que transitan diariamente por esta avenida tan importante que conecta la Ciudad de México (CDMX) con municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

Para que no te tome por sorpresa desde cuándo y en qué zonas se contempla cortes a la circulación, consulta aquí los puntos que no estarán habilitados a raíz del cierre al cual será para mejoras en el asfalto.

Fecha del cierre de carriles en Periférico por obras de repavimentación

El gobierno de Naucalpan compartió el aviso que alerta sobre el cierre de los carriles laterales en Periférico para trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico.

Las obras se llevarán a cabo a partir del 7 de noviembre de 2025 por un tiempo estimado de 40 días, por lo que el cierre vial podría extenderse hasta diciembre.

Zonas y tramos afectados por cierre de carriles en Periférico

El corte informativo del gobierno municipal menciona que a partir de este viernes, a las 20:00 horas, se iniciaron los trabajos de rehabilitación en el suelo del carril lateral de Periférico Norte.

Las obras se realizarán en el tramo de Río San Joaquín, esto en la CDMX, a la Avenida Primero de Mayo, en el municipio de Naucalpan. Ambos tramos son vialidades importantes que conectan a los ciudadanos de ambas zonas.

¿Cuándo reabrirán el paso en carriles laterales de Periférico?

Debido a la dimensión de los trabajos de repavimentación, será necesario el cierre de la vialidad por un tiempo estimado de 40 días.

Tomando en cuenta que el cierre inició el 7 de noviembre de 2025, la fecha de apertura—a excepción de que las autoridades prolonguen el fin de las obras—sería el próximo martes 16 de diciembre.

No obstante, no se precisa si la sobras se harán en días hábiles, es decir, de lunes a viernes nada más o también se contempla que el cierre sea fines de semana, lo que cambiaría la fecha de conclusión y reapertura.

Por ahora se sabe que la obra se realizará en dos frentes de trabajo de 24 horas, en sentido de sur a norte y de norte a sur.

