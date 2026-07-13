Persecución termina en tragedia: hombre fallece tras ser arrollado por un tráiler en Tlalnepantla

Un conductor perdió la vida después de ser arrollado por un tráiler en Tlalnepantla, Estado de México. El incidente ocurrió después de que la unidad de carga colisionara contra un automóvil sobre la autopista México-Querétaro y continuara su marcha, lo que provocó que el ocupante del vehículo iniciara una persecución.

¿Qué sucedió en la autopista México-Querétaro?

Según el relato de los hechos, el automovilista alcanzó al tráiler en el cruce de Reyes Heroles y Tepic. Al detenerse, descendió de su vehículo e intentó impedir que la unidad pesada siguiera su marcha. En ese momento, el conductor del tráiler aceleró y arrolló al hombre, para después huir del lugar.

🔴 ÚLTIMA HORA. Criminal con una tolva de la empresa Transgranel mató a un conductor y escapó https://t.co/H5u2uZv2QZ pic.twitter.com/QUJxrVLS2Q — A Fondo Noticias (@AFondoNoticias) July 11, 2026

Elementos de emergencia y paramédicos llegaron al sitio tras el llamado, pero los servicios médicos no pudieron salvar la vida del hombre. Las autoridades confirmaron el deceso en el lugar de los hechos.

Investigación en curso por la Fiscalía del Estado de México

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades y determinar las circunstancias exactas del percance. Las diligencias iniciales incluyen la recolección de evidencias en la escena y la búsqueda de cámaras que hayan registrado el suceso o la huida del presunto responsable.