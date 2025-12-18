Lucero Ramírez, Ex reina de belleza, pierde la vida tras accidente vehicular en Veracruz

Un fuerte accidente vehicular registrado durante la madrugada de este miércoles 17 de noviembre cobró la vida de Lucero Ramírez, ex reina de belleza en la autopista Veracruz–Córdoba.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 65, donde un vehículo terminó volcado fuera de la carpeta asfáltica tras sufrir un impacto de consideración.

¿Qué pasó en la autopista Veracruz-Córdoba?

De acuerdo con los primeros reportes, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudió al sitio y al llegar, los paramédicos confirmaron que una mujer ya no contaba con signos vitales, presuntamente a causa de la fuerza del choque.

Más tarde, se dio a conocer que la víctima fue identificada como Lucero Guadalupe López Ramírez, de 22 años de edad, quien era excandidata y ex reina de belleza.

Las investigaciones preliminares indican que la joven regresaba del puerto de Veracruz, aparentemente después de haber adquirido juguetes y dulces.

En la camioneta viajaban tres personas en total; la unidad quedó completamente volcada y con severos daños materiales. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente.

Muere ex Miss Turismo en accidente en Veracruz

En cuanto a los otros ocupantes del vehículo, se informó que resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Los heridos fueron identificados como Carlos Daniel y Naria de Jesús, cuyo estado de salud se mantiene bajo observación.

Funcionarios lamentan la muerte de la joven ex reina de belleza

Letty Hernández, de Movimiento Ciudadano, expresó su pesar por el fallecimiento de Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza y excandidata, quien perdió la vida tras un accidente vehicular ocurrido en la autopista Veracruz–Córdoba.

“Hoy despertamos en Movimiento Ciudadano con una noticia profundamente triste, una de esas que te sacuden el corazón y te dejan sin palabras. Enterarnos de la partida de una de nuestras jóvenes del movimiento nos llena de dolor y nos cuesta comprenderlo”.

"Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Lucero Ramírez. Su compromiso, calidez humana y compañerismo dejarán una huella imborrable en nuestro equipo", expresaron por redes sociales.