Localizan con huellas de violencia a taxista privado de su libertad en Acayucan, Veracruz

La noche del martes 16 de diciembre, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia en un camino de terracería del municipio de Soconusco, cerca de la carretera Transístmica en Veracruz.

Las características coinciden con Guadalupe Estanislao Cruz, taxista que fue privado de su libertad por sujetos armados un día antes en Acayucan. La noticia la dio a conocer su familia mediante redes sociales, confirmado que el chofer fue encontrado muerto.

Encuentran cuerpo abandonado en Veracruz

El cadáver maniatado se encontró a escasos metros de la carretera principal, en una desviación hacia el camino rural que conduce a La Colmena.

Por la manera en que fue abandonado, autoridades no descartan que el asesinato se haya cometido en otro punto y que posteriormente fuera trasladado hasta este lugar.

Peritos y personal de la Fiscalía General del Estado levantaron los indicios y ordenaron el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente. Además de que se abrió una carpeta por homicidio doloso.

Identifican al taxista reportado como desaparecido en Acayucan

Familiares de Guadalupe Estanislao, taxista originario de Sayula de Alemán y radicado en Acayucan, habían reportado 24 horas antes antes su desaparición.

De acuerdo con la denuncia, sujetos armados irrumpieron en su domicilio ubicado en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios y se lo llevaron por la fuerza.

Tras varias horas sin noticias de su paradero, a la familia se le informó sobre un cuerpo encontrado a kilómetros de donde fue visto por última vez Guadalupe, por lo que acudieron a reconocerlo.

“Apareciste sin vida, Lupillo. Mi hermoso Sayula te vio nacer y extraños te quitaron la vida porque así lo decidieron; no fue la voluntad de Dios”.

|Captura de pantalla

Violencia que viven los taxistas en Veracruz

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y busca establecer si se trató de un secuestro, ajuste de cuentas o algún hecho relacionado con su actividad laboral como taxista.

Cabe recordar que, Veracruz ha figurado en las noticias durante los últimos meses debido a denuncias de extorsiones y cobro de derecho de piso contra taxistas.

Un delito que quedó expuesto en julio de 2025, cuando el secuestro de una taxista y maestra jubilada sacudió a la entidad y trascendió fronteras.

Tras ser levantada, la maestra Irma Hernández apareció en un video donde se le veía de rodillas y enviaba un mensaje de advertencia al gremio taxista; días después su cuerpo fue localizado.

Desde entonces se han documentado más casos de taxistas privados de la libertad en distintos municipios del sur del estado, como el de Guadalupe Estanislao Cruz, por lo que la familia pide justicia y no más impunidad.

