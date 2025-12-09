Renuncia la fiscal de Veracruz; oposición denuncia falta de justicia

La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns renunció después de cinco años al frente de la institución. Su salida fue formalizada mediante un documento que —de acuerdo con el Congreso local— ella misma envió desde el domingo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, explicó que la renuncia se justificó por “motivos personales”, aunque reconoció que el tema ya era un rumor persistente. También adelantó que el Congreso no puede dejar la Fiscalía sin dirección, por lo que se plantea nombrar un perfil provisional durante un año, con opción a ratificación si su trabajo resulta satisfactorio.

Críticas de la oposición por desempeño de la fiscal de Veracruz

La renuncia de Hernández Giadáns no cayó por sorpresa en la oposición. Diputados y diputadas del PAN insistieron en que el trabajo de la fiscalía durante los últimos años había sido deficiente y que incluso se utilizó la institución para fines políticos.

El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns. pic.twitter.com/1o4Baclprk — Congreso de Veracruz (@legisver) December 8, 2025

La legisladora Indira Rosales San Román celebró su salida y señaló que la dependencia funcionó como “un brazo ejecutor” cuando se trataba de persecuciones o venganzas políticas. Además, recordó que Veracruz mantiene índices de impunidad de los más altos del país, lo que, dijo, evidencia el fracaso en procuración de justicia bajo su administración.

Este cambio se da además en un momento clave: hace apenas unas semanas se aprobó una reforma que otorga más facultades al Gobierno estatal para designar directamente a la persona titular de la Fiscalía, un movimiento que fue duramente cuestionado por sectores políticos y organizaciones que temen que se reduzca la autonomía del organismo.

Congreso alista relevo inmediato de la fiscal de Veracruz

Ante el escenario de incertidumbre, el Congreso de Veracruz programó una sesión extraordinaria para la tarde de este lunes, donde se espera que se nombre a la persona que quedará al frente de la FGE y así evitar un vacío en la titularidad. La designación será crucial para definir hacia dónde se moverá la política de procuración de justicia en la entidad y si habrá cambios significativos respecto al periodo de Hernández Giadáns.

Veracruz, en riesgo por una Fiscalía a modo tras golpe de Morena

Por ahora, lo único claro es que la salida de la fiscal abre un nuevo capítulo en la vida institucional de Veracruz, uno que llega con cuestionamientos, urgencia de resultados y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana.