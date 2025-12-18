Matan a excomandante “El Charmín” de la FGE durante balacera en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa volvió a vivir un día violento, tras diferentes ataques armados y "narcobloqueos" registrados en Culiacán y Escuinapa . Tan solo en la capital del estado, una balacera dejó como saldo 2 personas muertas, entre ellas un excomandante de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Horas después de los hechos violentos, medios locales dieron a conocer que las víctimas se trataban de un funcionario público y un exagente de nombre Carlos Humberto, alias "El Charmín".

¿Qué pasó en Culiacán, Sinaloa hoy 17 de diciembre?

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en una zona habitacional al sur de la ciudad y provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, luego de que vecinos escucharan múltiples disparos sobre la avenida Nicolás Bravo.

Paramédicos de Cruz Roja y elementos policiacos llegaron al sitio y localizaron a dos hombres tendidos sobre la vialidad, y otro más quedó a bordo de su vehículo.

Dos de ellos ya no presentaban signos vitales y el tercero, herido por disparos, fue atendido en el lugar para posteriormente ser trasladado a un hospital.

Exagente de la Fiscalía entre las víctimas por balacera en Culiacán

Horas después del ataque se confirmó que una de las víctimas era Carlos Humberto, quien se desempeñaba como encargado del área de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía.

El otro fallecido fue identificado como Luis Enrique “N”, quien también habría desempeñado un cargo público, aunque no se detallaron funciones ni dependencias.

Las autoridades no han dado a conocer posibles móviles del ataque, aunque las investigaciones continúan para encontrar a los presuntos responsables.

Violencia en Sinaloa: bloqueos e incendios en Escuinapa

Mientras Culiacán vivía una jornada de terror, en el municipio de Escuinapa también se registraron ataques armados y bloqueos en carreteras.

Desde la madrugada se registró la quema de vehículos en diferentes vías de comunicación. La carretera libre Mazatlán-Tepic fue bloqueada con camiones de carga quemados, afectando la circulación.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se habilitaron rutas alternas y que la circulación fue desviada hacia la carretera libre para evitar riesgos.

Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para liberar vialidades y restablecer la seguridad. Hasta el momento se reporta un saldo preliminar de tres personas muertas en estos hechos violentos en el sur de Sinaloa.