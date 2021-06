Se registra accidente entre seis vehículos en Circuito Interior

Ciudad de México.- Tan sólo en el susto quedó un accidente entre seis autos en carriles centrales del Circuito Interior, a la altura de la colonia Prado Churubusco en la alcaldía Coyoacán.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas de este jueves con dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la policía, el chofer de una camioneta, de tres y media toneladas, perdió el control a consecuencia del piso mojado y chocó contra el muro de contención central.

Muy cerca de la unidad circulaban cinco autos, dos de ellos al frenar por el pánico ocasionaron la carambola.

No obstante lo aparatoso del percance, no hubo personas heridas. Tan sólo una mujer resultó con crisis nerviosa y no ameritó que los paramédicos de una ambulancia la llevarán a un hospital.

Debido al accidente, la policía cerró la circulación en los carriles centrales de Circuito Interior Río Churubusco de la calzada de Tlalpan hacia la Calzada La Viga.

Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar, con la ayuda de dos grúas retiraron los autos siniestrados. Dos de los conductores de los vehículos sin daños, se retiraron por cuenta propia.

En otro accidente, pero en Iztapalapa, fallece una persona

Un muerto y un herido grave dejó como resultado el choque de un auto, el cual quedó partido a la mitad tras impactarse contra un poste en calles de la colonia Lomas Estrella en la alcaldía Iztapalapa.

El accidente ocurrió los primeros minutos de este jueves en la esquina de la avenidas Tláhuac con Técnicos y Manuales en la zona oriente de la capital del país.

Según la policía, el conductor del auto intentó cambiar de carril pero debido a una barrera vial de plástico en la calle, perdió el control y se estrelló contra un poste.

Debido al impacto, el motor y cofre del vehículo quedaron en este lugar y 40 metros adelante el resto del auto con la persona fallecida.

El herido fue auxiliado por los paramédicos de una ambulancia y llevado a un hospital cercano.

Del accidente tomó conocimiento el agente del ministerio público quién inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio por tránsito vehicular.