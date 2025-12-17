Impresionante choque de auto en Iztapalapa deja 3 heridos | Mientras Dormía

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y equipos de rescate se movilizaron al oriente de la Ciudad de México (CDMX) tras un aparatoso choque en la calzada Ermita Iztapalapa en la colonia Lomas de Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa.

Tres personas, dos hombres y una mujer, circulaban a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad. El automóvil se estrelló primero contra un muro de concreto y luego volcó, con lo que quedó con las llantas hacia arriba. La unidad quedó destruida.

“Ya han pasado muchos choques aquí, justo con el muro de contención. (...) A cada rato se andan volteando aquí”, compartió Eduardo Villa, un vecino de la zona, a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA) . Otras personas que viven cerca escucharon el estruendo del choque.

#MientrasDormía | Choque por exceso de velocidad



Un auto chocó contra el muro de contención y volcó sobre la calzada Ermita Iztapalapa, al oriente de la #CDMX. El impacto dejó el vehículo con las llantas hacia arriba y movilizó a bomberos, paramédicos y policías.



Tres…

Los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios antes de que llegaran los cuerpos de emergencia. Varias ambulancias acudieron al lugar; paramédicos valoraron a los tripulantes y confirmaron que ninguno presentó heridas de gravedad. Solo uno resultó con una lesión en una pierna, sin necesidad de traslado hospitalario.

Autoridades señalaron que fragmentos de concreto dispersos en la vialidad, restos de un percance previo en el mismo punto, contribuyeron como posible factor del accidente.

Poste a punto de caer en GAM: bomberos intervienen en San Juan de Aragón

Bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato a la colonia San Juan de Aragón, Tercera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero , tras el alerta de un vecino sobre un poste que amenazaba con colapsar. La estructura se inclinaba visiblemente y solo el cableado eléctrico la sostenía, lo que generaba riesgo para habitantes y transeúntes en el cruce de las calles 609 y 606.

#Emergencia por #poste a punto de caer
#Bomberos acudieron a la esquina de las calles 606 y 609, en la Tercera Sección de Aragáon en @TuAlcaldiaGAM.



Vecinos reportan que hace unos días, un auto chocó contra este y lo ladeó; sin embargo, los bomberos no pudieron retirarlo del…

Al llegar, los elementos realizaron una valoración para descartar peligros mayores. Verificaron que no existía riesgo inmediato, movieron el poste para evitar molestias al propietario de la vivienda afectada y resguardaron la zona.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores. Recomendaron avisar a las instancias correspondientes para el retiro definitivo del poste.

