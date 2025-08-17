Búsqueda urgente de mujer y menor tras volcadura de racer en río Chilarejo en Arandas, Jalisco

Un intenso operativo de emergencia se mantiene en Arandas, Jalisco, este 17 de agosto, tras la aparatosa volcadura de un vehículo tipo racer en el río Chilarejo, donde una mujer de 45 años y un menor de 9 años permanecen desaparecidos.

El accidente encendió la alerta la tarde del sábado entre elementos de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de rescate, que siguen trabajando en la búsqueda.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente ocurrió cuando el vehículo todo terreno se precipitó en un vado del río, quedando atorado contra un árbol en medio de la corriente. Dentro viajaban cuatro personas; dos fueron rescatadas con vida gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, mientras que la mujer y el menor no han sido localizados.

Las primeras labores de rescate obligaron a instalar una tirolesa para asegurar la unidad y evitar que fuera arrastrada por el agua; sin embargo, al inspeccionar el interior del racer no encontraron a las víctimas, lo que obligó a desplegar un operativo de búsqueda a lo largo de las orillas del río, con la esperanza de dar con ellos lo antes posible.

El operativo está encabezado por Protección Civil y Bomberos de Arandas, con apoyo de Cruz Ámbar y Seguridad Pública municipal; brigadas recorren la zona a pie, con equipo especializado, mientras que otros elementos vigilan desde el cauce para detectar cualquier rastro.

Hasta el momento, no se han encontrado pistas que puedan agilizar la localización de estas personas que están por cumplir 24 horas desaparecidas, por lo que la preocupación crece ante esta crítica situación, por lo que se trabaja a marcha forzada.