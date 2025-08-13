Un fuerte choque sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle Mojonera, en Guadalajara, Jalisco, provocó pánico a peatones y conductores, cuando un camión del transporte público de la Ruta 646, presuntamente a exceso de velocidad, impactó un vehículo particular y proyectó a los ocupantes contra una pareja que esperaba el autobús. A pesar de las lesiones, la pareja permaneció recostada en el pavimento, tomada de la mano más de 40 minutos, aguardando atención médica.

El accidente generó momentos de caos en la zona, pero también una escena donde quedó plasmado el amor y la unión de los afectados: juntos en las buenas y en las malas.

¿Cómo ocurrió el choque que embistió a una pereja?

Según testimonios, el conductor del auto particular, Felipe, salió ileso, mientras que la unidad del transporte quedó con severos daños en la parte trasera.

“Yo venía por Lázaro Cárdenas y entré al acceso para poder ponerle gas a una camioneta. Me coloqué detrás de ella, pero el otro vehículo venía a mucha velocidad. Uno, al verlo por el retrovisor, no calcula bien la distancia, y en cuanto me metí, sentí el golpe”, explicó Felipe.

Laura viajaba en el autobús y resultó lesionada, quien comentó que el chofer circulaba a exceso de velocidad.

“Ya estoy acostumbrada a que manejen así, pero en esta parte sí sentimos que subió un poco la velocidad. Me lastimé un poco el hombro, de hecho, me dijo el de la aseguradora que esperaba el ajustador para que me dieron un pase médico porque ya me iba a bajar”, explicó la señora Laura.

La espera que los unió más en medio del caos

En medio del caos provocado por el choque, la pareja afectada se convirtió en símbolo de resiliencia y unión.

Heridos por el impacto, permanecieron tomados de la mano más de 40 minutos, esperando la llegada de la ambulancia, mientras cada segundo parecía eterno. Su gesto, simple pero poderoso, reflejaba miedo, dolor y confianza mutua.

Testigos del accidente grabaron el momento, y los comentarios positivos no se hicieron esperar, destacando su fortaleza; sin embargo, también hubo críticas hacia los encargados de salud, quienes tardaron demasiado en atender la delicada situación, lo que aumentó la tensión y preocupación de quienes presenciaron el incidente.

