Explosión en planta de Pittsburgh deja un muerto y decenas de heridos

Una explosión en una planta de acero al sureste de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, dejó al menos una persona muerta y decenas de heridos, según confirmaron autoridades estatales y locales. El incidente mantiene en alerta a toda la región, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Detalles iniciales de la explosión en Pittsburgh

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación ocurrió durante la jornada laboral, sorprendiendo a decenas de empleados que se encontraban dentro del complejo industrial. Las causas aún no han sido determinadas y los equipos de investigación trabajan en conjunto con peritos para identificar el origen de la tragedia.

Las autoridades informaron que al menos dos de los heridos fueron trasladados a un centro especializado en traumas y quemaduras, debido a la gravedad de sus lesiones.

Heridos fueron trasladados a hospitales en la zona

Los equipos de rescate continúan revisando la zona, ya que no se descarta que haya más personas atrapadas entre los escombros. El humo y el calor en ciertas áreas han complicado el acceso, lo que ha retrasado las operaciones.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, aseguró que su administración está trabajando estrechamente con autoridades locales para coordinar la atención a las víctimas y garantizar que las familias afectadas reciban el apoyo necesario.

“Los trabajadores heridos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica, y las labores de búsqueda y rescate continúan activas en la planta”, aseguró.

Aún se desconoce la causa de la explosión

La planta afectada es un importante centro de producción de acero en la región y fuente de empleo para cientos de trabajadores del condado. La explosión no solo ha generado pérdidas humanas, sino que también plantea un posible impacto económico y social para la zona.

Mientras las autoridades locales y estatales trabajan en la atención inmediata, se espera que en las próximas horas se emita un informe preliminar que detalle el alcance de los daños y los avances en las labores de rescate en la planta de acero.