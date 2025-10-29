ALERTA AMBER: Buscan al pequeño Alfonso tras misteriosa desaparición en Ecatepec, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) activó una Alerta Amber de carácter urgente para localizar al pequeño Alfonso Adrián Gutiérrez Balbuena, de tan solo 6 años de edad.

El caso ha encendido las alarmas no solo por la minoría de edad de la víctima, sino por el desconcertante y prolongado lapso de tiempo: el niño desapareció en marzo de 2025, pero la alerta oficial fue emitida hasta este 24 de octubre, más de siete meses después.

La ficha de búsqueda, con reporte AAEM/1030012/2025, detalla que el menor fue visto por última vez en el municipio de Ecatepec, Estado de México, una de las demarcaciones con mayor índice de desapariciones en la entidad. La larga ausencia del menor y la falta de pistas sobre su paradero han llevado a las autoridades a solicitar la colaboración masiva de la ciudadanía.

Siete meses de angustia: El caso de Alfonso Adrián

Según el resumen de hechos proporcionado por la Fiscalía, la desaparición ocurrió el pasado 16 de marzo de 2025. El reporte indica de manera escueta pero contundente: "El niño salió de su domicilio. Desde ese momento se desconoce su ubicación". Desde aquel día de marzo, la familia de Alfonso Adrián no ha tenido noticias de él.

Las autoridades ministeriales han determinado que se debe temer por su integridad, ya que su vulnerabilidad es máxima y "puede ser víctima de la comisión de un delito".

La activación de la alerta siete meses después de la desaparición sugiere que las líneas de investigación iniciales no han arrojado resultados positivos y que ahora se requiere el apoyo de la sociedad en general para obtener cualquier pista, por mínima que sea, que pueda llevar a su localización.

Características de Alfonso Adrián: niño desaparecido en Edomex

Para que la ciudadanía pueda sumarse a la búsqueda, es fundamental conocer las características físicas del pequeño. Se pide a la población estar atenta a un niño con los siguientes rasgos:



Edad: 6 años (Fecha de nacimiento: 9 de enero de 2019).

6 años (Fecha de nacimiento: 9 de enero de 2019). Estatura: 0.90 metros (90 centímetros).

0.90 metros (90 centímetros). Peso: 25 kilogramos.

25 kilogramos. Complexión: Delgada.

Delgada. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Negro y ondulado.

Negro y ondulado. Ojos: Café oscuro, de tamaño chico.

Café oscuro, de tamaño chico. Señas Particulares: La ficha de búsqueda indica que no tiene señas particulares visibles.

¿Cómo vestía el día que desapareció?

Un detalle vital para la búsqueda, aunque hayan pasado meses, es la ropa que Alfonso Adrián usaba el día que fue visto por última vez. Su familia reportó que el menor vestía:



Pantalón de mezclilla color gris.

Camisa color azul con cuadros.

Zapatos de color negro.

Llamado urgente: ¿Dónde reportar información?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reitera el llamado a la población. Cualquier dato, por mínimo o irrelevante que parezca, puede ser la pieza clave que ayude a los investigadores a dar con el paradero de Alfonso Adrián. El tiempo transcurrido hace que la difusión de esta alerta sea aún más crítica.

Si usted lo ha visto o tiene cualquier información sobre su ubicación, por favor comuníquese de inmediato. Se exhorta a la población a no intentar intervenir por cuenta propia y reportar cualquier pista a los siguientes números oficiales:

