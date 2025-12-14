Conmoción en Acapulco: Localizan 23 restos óseos expuestos en el Cerro de El Veladero

Las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en el puerto de Acapulco cerraron el año con resultados positivos y dolorosos. Colectivos locales confirmaron el hallazgo de 23 fragmentos de restos óseos en la zona del Cerro de El Veladero durante las exploraciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre.

De acuerdo con la información proporcionada por los representantes de los buscadores , los hallazgos se distribuyeron en dos puntos clave de esta reserva ecológica, utilizada frecuentemente por el crimen organizado para inhumar cuerpos de manera clandestina.

Restos expuestos en La Providencia y La Quebradora, Acapulco:

El reporte detalla la ubicación de los restos localizados:



15 fragmentos óseos fueron encontrados en el área conocida como La Providencia .

fueron encontrados en el área conocida como . Un conjunto de 8 restos óseos fue localizado expuesto en la superficie en la colonia La Quebradora.

#Guerrero | Colectivos localizaron 23 fragmentos de restos óseos en Acapulco, en el Cerro de El Veladero.



Samantha Colón, representante del grupo de búsqueda, informó que durante el 2025 realizaron 10 jornadas de localización y en todas hubo resultados positivos. pic.twitter.com/raW3sE7WsU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2025

10 jornadas, 10 hallazgos en Acapulco para buscadoras

Samantha Valeria Colón Morales, representante del Colectivo Vicente Iván Suastegui Muñoz, informó que la crisis forense y de desapariciones en la región es alarmante. Según sus registros, durante este año se llevaron a cabo un total de 10 jornadas de búsqueda, y en todas ellas se obtuvieron resultados positivos, lo que evidencia la magnitud de las fosas clandestinas en la periferia de Acapulco.

Los restos recuperados fueron asegurados y procesados conforme a los protocolos, en espera de que las pruebas genéticas permitan su identificación y eventual entrega a sus familiares.

¿Quién es Samantha Valeria, buscadora?

Detrás de estos hallazgos se encuentra Samantha Valeria Colón Morales, representante del Colectivo Vicente Iván Suástegui Muñoz. Ella se ha convertido en una voz incansable en la búsqueda de su esposo, Vicente Iván Suástegui Muñoz, quien fue desaparecido forzadamente el 5 de agosto de 2021.

Vicente Iván era integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) y fundador de la policía comunitaria de Cacahuatepec. Aunque hay dos personas sentenciadas y un detenido por su caso, su paradero y los autores intelectuales siguen siendo desconocidos.

Amenazas y desprotección Recientemente, Samantha expresó su profundo temor tras la muerte de su cuñado, el también activista Marco Antonio Suástegui Muñoz. Esta situación ha intensificado su angustia, pues ha recibido mensajes directos en Facebook que la señalan como la "próxima víctima".