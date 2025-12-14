Sujeto embiste a peregrinos en Misantla durante festejo de la Virgen de Guadalupe

Lo que debía ser una noche de fe y celebración se tiñó de sangre y caos en la localidad de Vicente Guerrero, municipio de Misantla. Un conductor en presunto estado de ebriedad interrumpió abruptamente los festejos guadalupanos al atropellar a un grupo de asistentes, dejando un saldo de ocho personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas del viernes 12 de diciembre de 2025, sobre la carretera estatal Misantla–Tenochtitlán, vialidad que fungía como el escenario principal para el jaripeo y baile popular de las fiestas patronales.

¿Qué pasó en Misantla, Veracruz? Así fue el atropello de peregrinos

El responsable fue identificado como Domingo González Martínez, de 31 años, quien conducía un automóvil Chevrolet Chevy blanco con placas de Veracruz.

Según testigos y reportes oficiales, el sujeto intentó cruzar la vialidad abarrotada de gente y vehículos estacionados. Bajo los influjos del alcohol, embistió a un primer grupo de personas. Lejos de detenerse, realizó maniobras peligrosas en reversa, atropellando a más asistentes y destruyendo puestos de comida ambulantes.

Intento de fuga y "justicia" vecinal en Misantla

Tras provocar el accidente, González Martínez descendió del vehículo e intentó huir a pie por la carretera. Sin embargo, la indignación de los pobladores fue inmediata: la multitud logró alcanzarlo, retenerlo y le propinó una golpiza antes de entregarlo a las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes aseguraron al conductor y su vehículo, el cual fue remitido al corralón.

Saldo de víctimasParamédicos del Escuadrón Nacional de Rescate (ENR) atendieron a los ocho heridos. Siete de ellos presentaron lesiones menores y se negaron al traslado, pero una mujer de 32 años resultó gravemente herida con múltiples golpes, por lo que fue llevada de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar de Misantla.