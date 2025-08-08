ALERTA AMBER: Buscan en todo México a la pequeña Nailea García, de 3 años, desaparecida en Nayarit

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit, en colaboración con el programa Alerta AMBER México, ha activado un protocolo de búsqueda urgente para localizar a Nailea García Cantabrana, una niña de tan solo 3 años que desapareció en el municipio de Tepic.

El reporte indica que la menor fue vista por última vez el pasado 30 de abril de 2025, y ante la falta de noticias sobre su paradero, las autoridades temen por su integridad. La difusión de su imagen y características es vital para que la pequeña pueda regresar a casa.

ALERTA AMBER: Detalles de la desaparición de Nailea García en Nayarit

La desaparición de Nailea García Cantabrana, de 3 años, se registró el 30 de abril de 2025 en Tepic, Nayarit. Desde ese día, su familia y las autoridades no han tenido ningún dato que ayude a dar con su paradero.

Dada su corta edad y las circunstancias del extravío, se considera que la integridad de la menor está en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

La ficha de búsqueda, con el número de reporte AAMX2082, detalla las características físicas y la vestimenta que portaba la niña al momento de su desaparición, información que es de suma importancia para cualquier persona que pueda haberla visto:



Nombre: Nailea García Cantabrana

Nailea García Cantabrana Edad: 3 años

3 años Fecha de los Hechos: 30 de abril de 2025

30 de abril de 2025 Lugar de los Hechos: Tepic, Nayarit

Tepic, Nayarit Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Estatura: 1.10 metros

1.10 metros Peso: 22 kg

22 kg Características físicas:

Cabello: Lacio y de color negro. Ojos: Castaño oscuro.



La vestimenta que llevaba el día que fue vista por última vez es un dato clave: short de mezclilla color azul, camisa de manga larga en colores negro y blanco, y huaraches de velcro con la leyenda “Adidas”.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la niña NAILEA GARCÍA CANTABRANA de 3 años de edad. pic.twitter.com/g17iO9yYtL — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) August 6, 2025

Fiscalía de Nayarit pide ayuda para encontrar a la pequeña Nailea, de 3 años de edad

La activación de la Alerta AMBER significa que la búsqueda de Nailea no se limita solo a Nayarit, sino que se extiende a todo el territorio nacional. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para que, si alguien tiene alguna pista o avistamiento de la menor, se comunique de inmediato con los números de emergencia. Cada minuto cuenta en la búsqueda de una niña de tan corta edad.

Se hace un llamado especial a la población a compartir esta información en redes sociales y con sus conocidos. Un simple reposteo o un mensaje pueden ser la diferencia. La solidaridad de la gente es la herramienta más poderosa para ayudar a las autoridades a localizar a menores desaparecidos.

Si tienes información que pueda contribuir a la localización de Nailea García Cantabrana, puedes comunicarte de manera anónima a los siguientes números telefónicos:

Lada sin costo Alerta AMBER México: 55 5346 2516

Las autoridades garantizan que cualquier dato será tratado de manera confidencial y con la máxima seriedad. La prioridad es asegurar el bienestar de Nailea y regresarla a salvo con su familia.