ALERTA AMBER: Desapareció la pequeña Ivana, de 2 años, en Hermosillo, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ha solicitado el apoyo urgente de la comunidad para localizar a la niña Ivana Sthephania Juárez Ramírez, de tan solo 2 años de edad. La activación de la Alerta Amber Sonora, bajo el reporte número AASON #248/25, subraya la gravedad del caso, ya que se considera que la menor podría estar en peligro.

La ficha de búsqueda detalla que la pequeña fue vista por última vez el pasado 29 de octubre de 2025 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, no se tiene información sobre su ubicación, lo que mantiene a las autoridades y a su familia en un estado de máxima alerta.

Alerta Amber en Sonora: Ivana salió de su domicilio en La Cholla

De acuerdo con la narrativa oficial proporcionada por la Fiscalía de Sonora, los hechos ocurrieron en la colonia La Cholla, ubicada al norponiente de Hermosillo. El reporte indica que la niña salió del domicilio ubicado en dicha colonia y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

La dependencia ha sido clara al establecer que, dada su corta edad y las circunstancias de su desaparición, "se considera que la integridad física de la persona ausente pudiera encontrarse en peligro".

Una niña de dos años carece de la capacidad para protegerse a sí misma o pedir ayuda de manera efectiva, lo que la hace extremadamente vulnerable ante las inclemencias del tiempo, accidentes o la posible comisión de un delito por parte de terceros.

Características de Ivana Sthephania, niña desaparecida en Hermosillo

Para facilitar su identificación, las autoridades han difundido una fotografía y la descripción física detallada de la menor. Se pide a los ciudadanos de Hermosillo y de todo el estado de Sonora que presten atención a las siguientes características:

Datos Físicos:



Edad: 2 años (Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 2023).

2 años (Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 2023). Estatura: 90 centímetros.

90 centímetros. Peso: 13 kilogramos.

13 kilogramos. Complexión: Delgada.

Delgada. Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Castaño.

Castaño. Cara: Redonda.

Redonda. Ojos: Color café claro.

Color café claro. Nariz: Chica y recta.

Chica y recta. Boca: Chica.

La ficha de búsqueda señala que se desconoce la vestimenta que la niña portaba el día de su desaparición, así como si tiene señas particulares visibles (como lunares o cicatrices). Esta falta de información adicional hace que el reconocimiento facial a través de la fotografía difundida sea la herramienta más vital en esta búsqueda.

🚨SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DE LA MENOR IVANA STHEPHANIA JUÁREZ RAMÍREZ , de 02 años de edad; a quien se le vio por última vez el 29 de Octubre de 2025 en Hermosillo , Sonora. 🚨



✨De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su… pic.twitter.com/yw7oSvJb7g — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 24, 2025

¿Tienes información? Así puedes contaxctar por la Alerta Amber en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora exhorta a la ciudadanía a no quedarse callada si tiene algún dato. Cualquier información, por mínima que parezca —como haber visto a una niña con características similares sola o acompañada de personas sospechosas en la zona de La Cholla o alrededores— puede ser determinante.

Se han habilitado líneas directas para recibir reportes de manera inmediata:



Teléfono directo de la Fiscalía: (662) 289 88 00 Extensión 15701.

(662) 289 88 00 Extensión 15701. Número de Emergencias: 911.

La colaboración de la sociedad sonorense es indispensable para que Ivana Sthephania Juárez Ramírez regrese sana y salva a casa.