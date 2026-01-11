Identifican los cuerpos localizados dentro de costales en Cuitzeo, Michoacán; tres eran menores

La mañana del 8 de enero se reportó el hallazgo de restos humanos dentro de costales abandonados sobre la carretera Morelia–Salamanca, frente a la plaza Texticuitzeo, en Cuitzeo, Michoacán. Ante el horror de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la identidad de las víctimas.

Las autoridades confirmaron que los restos localizados en seis costales de yute y bolsas negras corresponden a cuatro jóvenes de entre 15 y 20 años, dos de ellos contaban con Alerta Amber.

Hallan cuatro cuerpos desmembrados en Cuitzeo, Michoacán

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la conocida Plaza Texticuitzeo, un punto comercial popular por la venta de ropa a bajo costo.

Habitantes que transitaban por el lugar reportaron la presencia de varios bultos sospechosos, lo que movilizó de inmediato a elementos de la Policía Municipal.

Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron que dentro de estas bolsas estaban los restos humanos desmembrados, por lo que de inmediato peritos de la Fiscalía iniciaron con las diligencias correspondientes.

¿Quiénes eran las víctimas localizadas en Cuitzeo?

Las víctimas fueron identificadas como:



G. G. H., de 17 años

Diego Javier L., de 20 años

Kevin Rodrigo J. L., de 15 años

César M. S., de 17 años

Todos eran originarios y residentes del municipio de Cuitzeo. Dos de ellos contaban con reporte de búsqueda con Alerta Amber, luego de haber sido vistos por última vez el 5 de enero alrededor de las 21:30 horas en la colonia Centro.

Kevin Rodrigo y César se encontraban juntos al momento de su desaparición aquel 5 de enero. Sus familias los buscaron por horas, sin imaginar que, tres días después, las malas noticias llegarían.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Michoacán: territorio domado por la violencia

Desde hace años, Michoacán es considerada una zona de alto peligro, debido a los constantes enfrentamientos entre cárteles por el control de actividades como la minería, el transporte y la producción de limón y aguacate, considerado el “oro verde”.

Organismos internacionales han documentado cómo estos criminales extorsionan a productores y comerciantes para asegurar ganancias millonarias, mientras comunidades enteras viven presas del miedo.

Tan solo el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, mantiene presencia en al menos 20 estados del país, incluido Michoacán, lo que ha intensificado la violencia en carreteras, municipios rurales y zonas agrícolas.