Localizan con vida a la menor desaparecida Andrea ‘N’ tras bloqueo y caos vial en la autopista México-Puebla

Luego de horas de alerta, tensión y caos vial, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que la menor Andrea 'N', reportada como desaparecida en Cuautlancingo, fue localizada con vida tras un bloqueo total en la autopista México-Puebla, registrado durante la noche del sábado y la madrugada de hoy 11 de enero; la menor se encuentra en buen estado de salud y ya está reunida con su familia.

Bloqueo en autopista México-Puebla desata caos vial y horas de emergencia tras desaparición de Andrea 'N'

La desaparición de Andrea 'N' fue denunciada el pasado 9 de enero, lo que activó de inmediato una alerta de búsqueda. A partir de ese momento, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de emergencia, que incluyó entrevistas, análisis de información telefónica, revisión de videograbaciones y recorridos de búsqueda en distintos puntos del municipio.

Sin embargo, la incertidumbre y la desesperación llevaron a familiares, amigos y vecinos a realizar un bloqueo total en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, una de las vialidades más importantes del centro del país.

La protesta se concentró a la altura del Puente Amarillo, cerca de la planta Volkswagen y el Parque Industrial Finsa, donde decenas de personas colocaron llantas, piedras y objetos para impedir el paso vehicular.

El cierre inició alrededor de las 22:00 horas del sábado y se prolongó por varias horas, provocando caos vial y afectaciones severas a automovilistas que transitaban hacia Puebla y la Ciudad de México. La circulación fue restablecida durante la madrugada de hoy 11 de enero, tras confirmarse avances en la localización de la menor.

Cómo fue localizada Andrea 'N' tras la alerta y el operativo de búsqueda

Durante las primeras horas de este domingo, la Fiscalía i nformó que Andrea 'N' regresó por cuenta propia a su domicilio, donde fue atendida y resguardada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de su ausencia.

La localización de la menor puso fin a horas de alerta, movilización social y afectaciones en la autopista México-Puebla, una vialidad que nuevamente quedó en el centro de la atención por un caso que mantuvo en vilo a toda una comunidad.