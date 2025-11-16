¡Saca la chamarra! Con 1 C° activan Alerta naranja y amarilla por fuertes fríos en CDMX
¡Abrígate bien! La CDMX activa las Alertas Naranja y Amarilla ante temperaturas de hasta 1 °C; se esperan fuertes fríos en las próximas horas.
¡Saca la chamarra y el café! La Ciudad de México (CDMX) se prepara para una madrugada con fuertes fríos luego de que autoridades activaran las Alertas Naranja y Amarilla por temperaturas que podrían descender hasta 1 °C en varias alcaldías.
Las condiciones obligan a extremar precauciones, especialmente para menores, adultos mayores y personas en situación vulnerable.
Alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se encuentran bajo Alerta Amarilla por temperaturas mínimas de 4 a 6 °C durante la madrugada del 16 de noviembre.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del domingo 16/11/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/t502tI2rJT— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025
Además, reportan que se activó Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan por pronóstico de temperaturas mínimas de 1 a 3 °C y posibles heladas durante la madrugada del 16 de noviembre.
Las autoridades piden especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas; además, recomiendan usar crema para proteger la piel, mantener ventilación adecuada al utilizar calentadores o chimeneas y mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19, influenza y neumococo.