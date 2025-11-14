La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido una doble alerta por el pronóstico de bajas temperaturas que se esperan durante las próximas horas en diversas zonas de la capital. La institución ha clasificado el riesgo en dos niveles, designando Alerta Naranja y Alerta Amarilla, con el fin de informar a la ciudadanía y promover medidas preventivas.

Alcaldías con alertas por bajas temperaturas y riesgos de heladas en la CDMX

La Alerta Naranja, el nivel de mayor gravedad en este aviso, se ha activado para la madrugada y la mañana del sábado 15 de noviembre de 2025. Las alcaldías que se verán afectadas por este fenómeno son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

En estas cinco demarcaciones, se anticipa que las temperaturas descenderán a rangos críticos, oscilando entre un grado y tres grados Celsius. Adicionalmente, se prevé la formación de heladas durante este periodo de tiempo.

Alerta Naranja afecta a cinco alcaldías con temperaturas entre 1 y 3 grados Celsius

De forma simultánea, la SGIRPC ha activado la Alerta Amarilla para otras cuatro alcaldías. Este nivel de advertencia incluye a Gustavo A. Madero (GAM), Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas zonas, aunque las temperaturas serán menos extremas que las de la Alerta Naranja, el frío será considerable. El pronóstico indica que los termómetros marcarán entre 4 y 6 grados Celsius.

Ambos escenarios de bajas temperaturas se concentrarán durante las primeras horas del día. Las previsiones señalan que el periodo de mayor descenso térmico abarcará desde la medianoche, a las cero horas, hasta las ocho de la mañana del sábado 15 de noviembre de 2025, momento en que el frío será más intenso.

Se recomienda vestir en capas y mantener higiene para prevenir enfermedades durante el frío

Ante la inminente llegada de este clima gélido, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones esenciales para que la población pueda mitigar los riesgos asociados.

En cuanto a la vestimenta, se aconseja encarecidamente utilizar al menos tres capas de prendas de vestir, priorizando materiales como el algodón o la lana para asegurar un aislamiento eficaz. También es fundamental el cuidado de la piel, por lo que se recomienda la aplicación de crema para protegerla e hidratarla de la sequedad provocada por el frío.

Para el mantenimiento de la salud general, se insiste en evitar los cambios bruscos de temperatura, los cuales pueden tener repercusiones negativas en el organismo. Es vital consumir una cantidad adecuada de agua, así como incluir en la dieta diaria frutas y verduras que sean ricas en vitaminas A y C, elementos clave para fortalecer el sistema inmunológico.

¿Cómo prevenir enfermedades durante el frío?

Respecto a la prevención de enfermedades y seguridad, se debe mantener una higiene estricta, realizando un lavado de manos frecuente o utilizando gel antibacterial. Si alguna persona experimenta malestar o síntomas de enfermedad, se le solicita acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la atención médica necesaria.

A quienes emplean calentadores o chimeneas para mantener el calor en interiores, recordándoles la importancia de asegurar una ventilación adecuada en los espacios para evitar cualquier riesgo.

