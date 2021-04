Activan medidas por contingencia ambiental de ozono en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó las medidas por contingencia ambiental debido a las altas concentraciones de ozono en el Valle de México.

La CAMe reportó que a las 18:00 horas de este miércoles, en la estación de monitoreo Tultitlán, se registró un valor máximo de ozono de 160, debido a la intensa radiación solar, poca nubosidad y viento, que propiciaron la formación de ozono.

Por la contingencia ambiental por ozono, la CAMe recomendó disminuir la exposición de la población al aire contaminado y con ello, reducir el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y las altas concentraciones de ozono el día de mañana.

Asimismo, la CAMe informó que habrá restricciones por el Hoy No Circula el próximo jueves, por lo que algunos autos no podrán circular con normalidad en el Valle de México; también recomendó no hacer ejercicio o actividades vigorosas entre las 13:00 y 19:00 horas.

Estas son las recomendaciones de la CAMe

Debido a la contingencia ambiental por ozono reportada esta tarde, la CAMe llama a la población a seguir estas recomendaciones a fin de cuidar la salud de todos ciudadanos en el Valle de México:



Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos.

Al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Restricciones de la Industria federal y local

Asimismo la CAMe solicitó que las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono, reduzcan el 20% de sus emisiones de precursores de ozono; además deberán suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COV.

Restricciones en Servicios

La CAMe informó que respecto a los servicios, estas son las recomendaciones que se deberán tomar en cuenta:



Suspender las actividades que generen emisiones fugitivas al aire por uso de solventes y recubrimientos en los comercios y servicios (ejemplo uso de thinner, aguarrás, pintura, laca, barniz, tinta u otro tipo de recubrimiento base solvente).

Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Suspender actividades en el 20% de las estaciones de carburación, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca, según corresponda a la integración de los grupos determinada por ASEA. (Aplica Fase I para Grupo 2).

Suspender actividades en el 20% de las plantas de distribución de gas L.P., excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca para el trasvase de combustible, llenado de autotanques y llenado de cilindros, según corresponda a la integración de los grupos determinada por ASEA.

Suspender las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado, que impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera, con excepción de las realizadas en caso de emergencia o accidente en las plantas de almacenamiento de GLP y petrolíferos.

Suspender la operación de las estaciones de servicio (gasolineras) en un 20%, excepto las que cuenten con el sistema de recuperación de vapores con una eficiencia mínima del 90%, conforme al último dictamen de operación vigente y a la integración de los grupos determinada por ASEA. (Aplica Fase I para Grupo 2)

Reducir en un 50% la operación de las calderas que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono en los comercios y servicios, con excepción de hospitales.

