Activistas acusan a gobernadora de BC de querer destruir un parque emblemático de Tijuana

Activistas acusan a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de incumplir promesas de campaña y querer destruir el Parque Benito Juárez, uno de los más emblemáticos de Tijuana, lo que ya se convirtió en una batalla ambiental.

Los activistas se plantaron un campamento para luchar por la conservación del Parque Benito Juárez de Tijuana, Baja California. “Esto por decreto presidencial para plaza cívica o Parque Benito Juárez desde 1978 y ha sido violado en infinidad de veces”, dijo José Luis Pérez Cardoso, del Movimiento Civil Pacífico.

¿Qué exigen los activistas a la gobernadora de BC?

Los representantes de las organizaciones civiles que acampan ahí, exigen a Marina del Pilar Ávila Olmeda que cumpla con su promesa de preservar ese patrimonio de los tijuanenses, ya que su gobierno insiste en donarlo a la Universidad Autónoma de Baja California y acabar con las áreas verdes construyendo estacionamientos.

“Debería ella como lo prometió, en lugar de corregir la gobernadora parece que quería meterlo al Congreso para que sea aprobado y legalizar la donación a UABC”, consideró José Luis Pérez Cardoso.

¿En qué decidió invertir la gobernadora de BC?

En lugar de invertir en mejoras para el Parque Benito Juárez, Marina del Pilar prefirió construir otro parque en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, el cual tuvo una inversión de 140 millones de pesos.

El proyecto Parque Esperanto estuvo a cargo de su esposo Carlos Torres Torres, encargado honorario de proyectos estratégicos del estado.

"¿Qué está haciendo Carlos Torres con el puesto que le dieron que tiene una oficina en el centro de gobierno? El esposo pero de la gobernadora pero no tiene que meterse en las cuestiones estatales”, señaló Héctor Aros, exsecretario de agricultura de Baja California.

El proyecto estrella de la gobernadora se ahogó por falta de planeación. “En qué cabeza cabe poner un parque en el vaso de la presa, ahora con estas lluvias últimas que ha habido se acabó, 150 millones de pesos tirados a la basura. No, no eso no se debe de hacer, este hombre lleva haciendo este tipo de cosas”, dijo Héctor Aros.

Habitantes exigen que gobernadora de BC rinda cuentas

Por estos hechos, los bajacalifornianos piden al gobierno estatal que rinda cuentas por la inversión millonaria del Esperanto, y no se hagan los omisos como los gobiernos anteriores para la conservación de la plaza cívica Benito Juárez.

“No porque hayan venido al partido, ya se purificaron. Siguen siendo la misma clase de sinvergüenzas”, dijo José Luis Pérez Cardoso, del Movimiento Civil Pacífico.