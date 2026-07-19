Ucrania ataca con drones el mayor almacén de ventas online en Rusia: reportan muertos y pérdidas millonarias

Un nuevo y masivo ataque con drones perpetrado por las fuerzas ucranianas impactó dos gigantescos centros logísticos de comercio electrónico en la región de Moscú, dejando un saldo preliminar de varias personas muertas, más de 60 heridos y daños materiales multimillonarios.

La ofensiva, descrita como una de las más contundentes en territorio ruso en lo que va del conflicto, provocó además la evacuación de emergencia de una clínica de maternidad y de varias comunidades adyacentes debido a las densas columnas de humo y el riesgo de explosiones secundarias.

Golpes estratégicos: de la cadena logística al sector petrolero

Más allá del impacto en la infraestructura civil y comercial, las autoridades militares ucranianas señalaron que las instalaciones albergaban centros de suministro clave para el esfuerzo bélico del Kremlin.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que el ataque logró neutralizar almacenes clave donde se resguardaban componentes electrónicos para la producción de drones rusos, así como equipos de navegación de última tecnología.

De manera simultánea, las incursiones aéreas alcanzaron una importante instalación petrolera, afectando las vías de abastecimiento de combustible en la región.