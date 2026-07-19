VIDEO Terremoto en Perú de magnitud 5.6 deja 5 muertos, 20 heridos y daños en casas
Un sismo de magnitud relevante sacudió el centro de Perú este 18 de julio. Equipos de rescate trabajan intensamente tras el derrumbe de un edificio.
Un terremoto en Perú causó la movilización de equipos de emergencia tras el derrumbe de edificios. El sismo ocurrió el 18 de julio de 2026 a una profundidad de 22 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC).
El movimiento telúrico registrado en el centro de Perú provocó el colapso de un edificio y activó al personal de respuesta que trabajan en tareas de búsqueda y rescate, informaron fuentes oficiales y servicios de emergencia.
El saldo tras la catástrofe es de cinco personas fallecidas y 20 heridos, destaca el diario local La República.
Labores de rescate tras colapso de edificio en Perú
Los bomberos llegaron al lugar del derrumbe y trabajaron entre los restos del inmueble para localizar a una persona que, según reportes iniciales, habría quedado atrapada tras el colapso.
#Junín | Tras el #Sismo registrado el 18/7 en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN, así como labores de… pic.twitter.com/itDeZ3jWKD— COEN - INDECI (@COENPeru) July 19, 2026
Los rescatistas emplearon equipos manuales y técnicas de intervención rápida para acceder a los sectores más comprometidos del edificio y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.