VIDEO Terremoto en Perú de magnitud 5.6 deja 5 muertos, 20 heridos y daños en casas

Un terremoto en Perú causó la movilización de equipos de emergencia tras el derrumbe de edificios. El sismo ocurrió el 18 de julio de 2026 a una profundidad de 22 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC).

El movimiento telúrico registrado en el centro de Perú provocó el colapso de un edificio y activó al personal de respuesta que trabajan en tareas de búsqueda y rescate, informaron fuentes oficiales y servicios de emergencia.

El saldo tras la catástrofe es de cinco personas fallecidas y 20 heridos, destaca el diario local La República.

Labores de rescate tras colapso de edificio en Perú

Los bomberos llegaron al lugar del derrumbe y trabajaron entre los restos del inmueble para localizar a una persona que, según reportes iniciales, habría quedado atrapada tras el colapso.

#Junín | Tras el #Sismo registrado el 18/7 en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN, así como labores de… pic.twitter.com/itDeZ3jWKD — COEN - INDECI (@COENPeru) July 19, 2026

Los rescatistas emplearon equipos manuales y técnicas de intervención rápida para acceder a los sectores más comprometidos del edificio y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

