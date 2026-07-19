tva (1).png

VIDEO Terremoto en Perú de magnitud 5.6 deja 5 muertos, 20 heridos y daños en casas

Un sismo de magnitud relevante sacudió el centro de Perú este 18 de julio. Equipos de rescate trabajan intensamente tras el derrumbe de un edificio.

Por: César Contreras

Con información de: Alianza Informativa Latinoamericana

Un terremoto en Perú causó la movilización de equipos de emergencia tras el derrumbe de edificios. El sismo ocurrió el 18 de julio de 2026 a una profundidad de 22 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC).

El movimiento telúrico registrado en el centro de Perú provocó el colapso de un edificio y activó al personal de respuesta que trabajan en tareas de búsqueda y rescate, informaron fuentes oficiales y servicios de emergencia.

El saldo tras la catástrofe es de cinco personas fallecidas y 20 heridos, destaca el diario local La República.

Labores de rescate tras colapso de edificio en Perú

Los bomberos llegaron al lugar del derrumbe y trabajaron entre los restos del inmueble para localizar a una persona que, según reportes iniciales, habría quedado atrapada tras el colapso.

Los rescatistas emplearon equipos manuales y técnicas de intervención rápida para acceder a los sectores más comprometidos del edificio y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

Tags relacionados
Desastres naturales Internacional América Latina

Videos