¿Ley del Talión? Así respondió Estados Unidos a las cartas de México por la muerte de migrantes

La relación entre México y Estados Unidos continúa tensa, luego de que un funcionario del Departamento de Estado rechazara recibir cartas enviadas por la representación diplomática mexicana sobre la muerte de 17 migrantes mexicanos en operativos y centros de detención del ICE.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, cualquier cosa debe atenderse mediante canales diplomáticos oficiales, lo que reavivó el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos.