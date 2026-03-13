Actor José Ángel Bichir se lanza desde un edificio en la Narvarte: ¿Cuál es su estado de salud?

El actor José Ángel Bichir cayó desde un tercer piso desde el cual se habría lanzado cuando se encontraba en un edificio en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez.

El hombre de 35 años de edad fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida Xola.

¿Cuál es el estado de salud del actor José Ángel Bichir?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de lo ocurrido a las 12:14 horas, luego de que a través de la frecuencia de radio fueron informados sobre una persona que había caído desde un edificio.

Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada.

Al lugar llegó una mujer que se identificó como Patricia y dijo ser la madre del actor, de quien comentó que tomaba medicamento controlado.

Investigan caída del actor José Ángel Bichir en la Narvarte

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para las indagatorias correspondientes.

Aunque una mujer contó a los policías que un hombre cayó en su espacio de área común, pero desconocía que fuera vecino del lugar.

Mientras que el 15 de julio de 2025, una mujer de 33 años de edad murió luego de que presuntamente cayó del piso 15 de un edificio ubicado en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron esta tarde en un edificio ubicado en la calle Hesíodo, de la colonia Polanco IV Sección.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer veía la televisión en su departamento, cuando de pronto saltó por la ventana en el edificio ubicado en esquina con la calle Arquímedes, muy cerca del acceso a la estación Polanco de la Línea 7 del Metro.

Mujer muere tras caer de un edificio en Patriotismo

El 19 de febrero de 2026, una mujer murió tras presuntamente arrojarse de un edificio de ocho pisos en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Policías adscritos al sector Roma atendieron el reporte de una mujer que habría caído desde un edificio. Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias ministeriales.