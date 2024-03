¡Piden protección a sus obras! Actores de doblaje, ¿en riesgo por la Inteligencia Artificial?

Alzan la voz. Actores de doblaje en México solicitan una legislación que proteja sus obras de la Inteligencia Artificial (IA), pues con el arribo de esta herramienta que logra comprender y replicar el lenguaje hablado y escrito, su trabajo corre riesgo por la automatización y los bajos costos.

Sebastián Llapur, locutor y actor de doblaje, detalló que el trabajo de estos maestros del uso de la voz lleva un proceso ‘quirúrgico’ para respetar el arte de la creación, pues no sólo es leer y repetir diálogos.

Detalla que, como actor de doblaje, su misión es meterse en el papel de personaje y replicar de la mejor forma para no romper la armonía entre imagen y sonido.

“Estamos interviniendo una obra artística, si te pones a pensar. Entonces, mi criterio es que uno, al intervenir una obra artística, tiene que tratar de ser lo más fiel posible a esa obra artística y alterarla lo menos que se pueda”, detalló a Azteca Noticias.

Por su parte, Magda Giner, actriz de doblaje conocida por interpretar a Lois en ‘Malcolm in the Middle’ o ‘Tronchatoro', en Matilda, explicó que el prestar su voz debe seguir lineamiento, pues no sólo es darle lectura al guion.

“No es nada más como la gente piensa, que es leer y ver la pantalla. No, en lo absoluto, hay que actuar en el momento en el que estás leyendo”, explicó.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

El uso de la Inteligencia Artificial en el campo laboral toma fuerza en diferentes áreas, pues el bajo costo y su alta efectividad provocan que los empresarios consideren llevarlas a sus filas.

La IA es un campo de la informática que aprende e imita la capacidad de los seres humanos aplicando algoritmos creados en un entorno dinámico de la computación.

| Pexels

¿La inteligencia artificial es legal en México?

La Inteligencia Artificial en nuestro país es regida por las ‘Normas Oficiales Mexicanas’ y tienen como objetivo que el su uso de la misma sea de forma ética.

“Ninguna entidad pública o privada, dentro del territorio nacional, podrá hacer mal uso de la Inteligencia Artificial y la Robótica con fines de manipulación social, discriminación o violación al estado de derecho”, cita el artículo 19 de la ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial para los Estados Unidos Mexicanos.