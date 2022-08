¡Regresó el agua! Firman acuerdo y liberan presa Yuribia en Veracruz

Veracruz.- El servicio de agua potable quedó restablecido en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque al sur Veracruz luego que la presa Yuribia ubicada en la sierra fuera liberada.

Pobladores dieron a conocer que durante la madrugada, el agua comenzó a llegar a sus hogares, en ese momento almacenaron y hasta lavaron ropa.

“A esa hora llegó y me puse a lavar ropa. Ya era hora porque ya se estaba tardando, no tener agua uno nunca hace nada, ¿Cómo la pasó estos dos días? La verdad no se puede vivir sin agua, no hace uno nada pues”, señaló Karen, habitante de Coatzacoalcos.

Autoridades llegan a un acuerdo y liberan presa Yuribia

Firman acuerdo para liberar presa Yuribia

Las válvulas de la presa Yuribia fueron liberadas, tras un acuerdo entre las autoridades de los cuatro municipios involucrados.

En una minuta quedaron establecidos los compromisos, para seguirse abasteciendo de agua Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque; apoyarán con mano de obra, insumos y otros proyectos al municipio de Tatahuicapan.

“Pues ahora si las autoridades deben tomar medidas, porque no vamos a estar siempre con ese problema, se debe poner atención en eso porque a veces hace mucho calor”, apuntó con molestia Liliana, una de las habitantes de Coatzacoalcos afectadas.

Todos las autoridades dieron su palabra de cumplir con los acuerdos, tanto de brindar apoyo como evitar el cierre del acueducto que abastece a cerca de un millón de personas.

Más de 48 horas estuvieron sin agua

Al transcurrir 48 horas del cierre de la presa Yuribia en Tatahuicapan, cientos de habitantes del municipio de Coatzacoalcos buscaron alternativas para llevar agua a sus hogares, acudieron a manantiales, pozos artesianos e incluso excavaron en la tierra donde brota el agua sobre la avenida “General Anaya”.

Jorge Iván, uno de los afectados, dijo con preocupación: “Andamos consiguiendo agua por todos lados, no hay gracias a esta gente que nos dejaron sin agua. Andar consiguiendo por todos los charquitos de agua que hay ahora si, sobre la General Anaya y ayer estuve en la Noria y es cansado”.

De diversos puntos estuvieron tomando el agua a través de tuberías, arroyos, pozos y cisternas; en carros, triciclos, carretillas y en manos transportaban las cubetas, los garrafones y tambos llenos.