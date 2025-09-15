Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, confirmó que Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo preliminar para garantizar la operación de TikTok en territorio estadounidense.

Cabe recordar que la popular plataforma de videos cortos tenía como fecha límite el 17 de septiembre de 2025 para dejar de operar en Estados Unidos, en caso de que no lograra vender sus operaciones a una empresa estadounidense. Sin embargo, tras negociaciones diplomáticas sobre comercio exterior, en las que TikTok fue un punto clave, Bessent aseguró que se llegó a un “marco para un acuerdo” que permitiría mantener la app activa.

El funcionario detalló que el viernes 19 de septiembre, el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sostendrán una llamada para cerrar el acuerdo de manera definitiva.

“Estábamos muy centrados en TikTok y en asegurarnos de que fuera un acuerdo justo para China, pero que respetara plenamente las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró Bessent desde Madrid, España, donde tuvieron lugar las reuniones.

¿TikTok seguirá operando en Estados Unidos?

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, adelantó que podría extenderse el plazo para que TikTok formalice el acuerdo, con el fin de evitar que la app sea bloqueada en el país.

Más temprano, el 15 de septiembre, la Casa Blanca había advertido que seguiría adelante con la prohibición si China no cedía en sus exigencias de reducción de impuestos a sus exportaciones, conocidos como aranceles, y limitaciones tecnológicas dentro del marco de un acuerdo de desinversión.

Bessent indicó que habrá otra ronda de conversaciones en aproximadamente un mes, donde se abordarán temas de política comercial y económica entre ambas naciones.

Trump celebra avance en las negociaciones

Por su parte, Donald Trump celebró el acuerdo en su perfil de Truth Social, donde aseguró que las conversaciones con China habían ido “muy bien” y que los jóvenes del país estarán contentos con el resultado.

“Hemos llegado a un acuerdo con ‘cierta’ compañía que los jóvenes querían salvar. ¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!”, publicó Trump.

Es importante recordar que, según la ley aprobada por el Congreso y firmada por Joe Biden en 2023, TikTok debía ser vendida a empresarios estadounidenses para continuar operando. Aunque la app estuvo inactiva el 18 de enero de 2025, el gobierno de Trump ha otorgado al menos tres prórrogas para evitar su bloqueo definitivo.