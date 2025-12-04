Demanda a TikTok: Hawái se une a estados de EU que acusan a la red social de “adicción”

El estado de Hawái realizó una demanda contra a la empresa ByteDance, matriz de TikTok, alegando que la plataforma utiliza tácticas de diseño que causan daño a sus usuarios, especialmente a los niños, a quienes explotan para obtener ganancias económicas.

El gobernador Josh Green afirmó que el diseño de la aplicación se aprovecha de las vulnerabilidades de los menores, creando un ambiente donde la adicción y la ansiedad prosperan. La demanda busca proteger a la juventud de plataformas que priorizan el lucro sobre la salud.

TIKTOK LAWSUIT | Hawaiʻi is taking a stand against TikTok for allegedly exploiting children with addictive designs. The state aims to protect its keiki by seeking changes in the platform’s practices. https://t.co/9L72XBCM72 — Island News (@KITV4) December 3, 2025

Por qué demandaron a TikTok

La denuncia sostiene que el modelo de negocio de TikTok está construido para motivar al usuario a permanecer el mayor tiempo posible en la aplicación. Cada minuto extra genera más ingresos por publicidad y más datos personales que puede usar la aplicación.

El Fiscal General de Hawái, Anne Lopez, señaló que TikTok utiliza "tácticas de diseño coercitivas" que influyen en la neurobiología de los usuarios. Empleados de la propia empresa han admitido que estas tácticas afectan la producción de dopamina, el químico de la "felicidad", de manera similar a como funcionan las plataformas de apuestas. El estado acusa a TikTok de mentir al público sobre los riesgos de seguridad.

Estados Unidos ya ha demandado a TikTok

Esta no es la primera vez que la plataforma enfrenta demandas en Estados Unidos. El Departamento de Justicia demandó a TikTok en 2024, acusando a la empresa de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) y de incumplir un acuerdo previo.

Las acusaciones indican que TikTok permitió que niños menores de 13 años crearan cuentas y retuvo su información personal sin el consentimiento de sus padres. Minnesota también se unió a las demandas, sumando cerca de 24 estados que alegan que el algoritmo de la plataforma perjudica la salud mental de los jóvenes.

¿Te unirías a esta tendencia digital?



Medidas solicitadas a TikTok

Hawái espera que esta acción legal obligue a TikTok a mejorar sus pautas de seguridad para niños, a comunicar con precisión los riesgos y a detener el uso de funciones engañosas.

TikTok no se ha pronunciado al respecto, aunque tendrá que responder a la demanda que se suma a una lista de casos que ha tenido que enfrentar debido a ciertas políticas y medidas de seguridad de su plataforma de entretenimiento.