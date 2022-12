Juan Ramón “S” es acusado de feminicidio de su bebé de 6 meses de edad

Una historia de terror viven vecinos de la Colonia Chulavista en la Calle Altamira, en Tlajomulco, pues en una de sus casas, una mujer y cuatro menores de edad tuvieron que ser resguardados tras corroborarse que tenían varios días privados de su libertad. El responsable Juan Ramón “S”.

En un cateo realizado por la Fiscalía de Jalisco, se localizó a la mamá de los menores, quien se encontraba postrada y con aros aprehensores en sus piernas, mientras que los infantes; tres niños y una niña, presentaban un cuadro de desnutrición y huellas de violencia.

Por este hecho, la Fiscalía General del Estado notificó que el presunto responsable identificado como Juan Ramón “S” y padre de los menores, fue detenido por las autoridades, pues también se le asoció el delito de feminicidio de su bebé.

Fue en el patio de la casa en donde fueron localizados los restos de una bebé de tan sólo seis meses de nacida.

Ante tal hecho, vecinos de la Colonia Chulavista en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco dicen identificar a Juan Ramón “S”, quien se dedicaba a la colecta de plástico y cartón, mientras que otros aseguran nunca haber visto a la mujer o sus hijos.

“Ya al enterarme de eso, pues si ya como que me pone a pensar del lugar en donde estoy viviendo, ya me queda más claro con que vecinos, a veces no sabes qué es lo que tienen,” comentó uno de los vecinos de nombre Isaac.

En la detención de Juan Ramón “S”, Policías de Tlajomulco le aseguraron droga presuntamente para su uso.

En tanto, la Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones en torno a este caso. Respecto a los restos de la bebé, durante el cateo, elementos de protección civil localizaron la caja que contenía los restos de la menor, la cual también se hallaba envuelta en cobijas.