Cae el líder de “Los Torrijos"; grupo de asesinos y extorsionadores que azotan Edomex

En un golpe contra las estructuras generadoras de violencia en el norte del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) anunció la captura de Jonathan “N”, alias “El Jony”, identificado como el presunto líder del grupo delictivo “Los Torrijos”. Esta célula criminal es señalada por su participación en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y venta de droga en la región.

La detención de “El Jony”, realizada en el marco de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, se suma a la de otros cuatro integrantes de la misma organización, debilitando significativamente su capacidad operativa en municipios como Atlacomulco y Acambay.

Extorsiones en el Edomex: Capturan a líder de “Los Torrijos”

La orden de aprehensión contra “El Jony” se liberó a raíz de un evento de extorsión ocurrido el pasado 26 de junio en el municipio de Acambay. Según la investigación de la Fiscalía mexiquense, el ahora detenido acudió al domicilio de una víctima, donde ostentándose como líder de “Los Torrijos”, la amenazó con un arma de fuego.

El presunto líder delictivo le exigió a la víctima la entrega de su vehículo como pago de una supuesta deuda, amenazando con privarla de la vida si no cumplía. Con los datos de prueba recabados, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión que ya fue cumplimentada.

#Detenido. Como parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión” la #FiscalíaEdoméx detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Jonathan N”, alias “El Jony”, investigado por su probable intervención en el delito de extorsión.

El detenido está identificado como… pic.twitter.com/9HGd8ss7xA — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 26, 2025

¿Quiénes son “Los Torrijos”? La célula que aterra el norte de Edomex

De acuerdo con trabajos de investigación de la FGJEM, “Los Torrijos” es un grupo criminal dedicado a una amplia gama de delitos de alto impacto en la zona norte de la entidad, principalmente en los municipios de Atlacomulco y Acambay.

Sus actividades ilícitas incluyen:



Homicidio y secuestro .

y . Extorsión y cobro de piso .

y . Delitos contra la salud (narcomenudeo).

(narcomenudeo). Agresiones y violencia contra grupos delictivos antagónicos para controlar las actividades ilícitas en la región.

La captura de Jonathan “N” es el golpe más reciente a esta estructura criminal. La Fiscalía del Estado de México informó que, a la fecha, ya han sido detenidos cinco integrantes de “Los Torrijos”.

Entre los otros cuatro miembros detenidos previamente se encuentran Jaime “N”, alias “El Pelón”, Isaac “N” y Rogelio “N”. Además, el pasado 10 de julio fue capturado Armando “N”, alias “El Güero”, quien es investigado por el delito de homicidio calificado, presuntamente por participar en un enfrentamiento ocurrido el 24 de enero de este año.

Tras su detención, “El Jony” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, donde un juez determinará su situación jurídica.