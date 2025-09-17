Revelan nexos de Sandra Cuevas con la Unión Tepito; sería expareja de líder y es investigada por Defensa

La polémica que rodea a Sandra Cuevas ha escalado a un nuevo nivel. De acuerdo con información publicada por el portal narcopoliticos.com, que cita informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), existen presuntos nexos de Sandra Cuevas con la delincuencia organizada, específicamente con La Unión Tepito y La Chokiza. Este informe detalla una serie de relaciones y eventos que ponen en la mira a la exalcaldesa, quien en 2024 fue candidata al Senado y ahora busca constituir su propio partido político.

Sandra Cuevas es vinculada con la Unión Tepito

Desde su ascenso como alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas ha estado bajo la lupa por su cercanía con presuntos criminales. La investigación detalla cómo la Defensa elaboró una ficha de inteligencia en 2023 sobre los probables nexos de la política con estos grupos delictivos.

Uno de los señalamientos más importantes es que fundó una asociación civil con Christian Quiroz Oropeza, su expareja, quien cuenta con un historial de acusaciones que van desde secuestro hasta robo y agresiones. Además, durante su campaña y al inicio de su gestión frente a la Cuauhtémoc, Cuevas fue acompañada por Antonio Vallejo, “El Toño”, un extorsionador de La Unión Tepito, quien le brindó seguridad personal. “El Toño” fue detenido en 2021 por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En 2022, Cuevas fue investigada por la Fiscalía de la CDMX por el presunto secuestro de dos policías en sus oficinas. En las marchas para defenderla, se detectó la presencia de integrantes de La Unión Tepito camuflados entre los manifestantes.

Los informes de la Defensa, citados por el portal, señalan que Sandra Cuevas ha sido captada en redes sociales portando armas de uso exclusivo del Ejército y en eventos sociales con cabecillas de La Unión Tepito, como “Karencita Blue”.

Sandra Cuevas y su vínculo con “El Choko"; habría sido su pareja

Las revelaciones no se limitan a la capital. El pasado 10 de septiembre, la detención de Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder de La Chokiza, puso en evidencia otro presunto vínculo. El portal de narcopoliticos.com señala que “El Choko”, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad por extorsión, homicidio y otros delitos, era la expareja de Sandra Cuevas.

La investigación también menciona a su hermano, Jaxiel Cuevas Nieves, quien ha sido señalado como líder de un grupo de choque llamado “Los Oyuki”, dedicado a extorsionar a comerciantes. Por último, su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por un posible lavado de dinero.

¿Qué es narcopolíticos.com?

Narcopolíticos.com es una plataforma digital autofinanciada, creada por un grupo de periodistas y activistas, que tiene como objetivo identificar y documentar los perfiles de figuras públicas y políticas mexicanas con presuntos vínculos con el crimen organizado.