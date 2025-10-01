Sin recato alguno, el senador Adán Augusto López asegura ser el notario público de mayor éxito de Tabasco, pero lo que no dice, es que siempre ha estado bajo sospecha por corrupción.

¿Adán Augusto López, notario público de mayor éxito en Tabasco?

“Adán Augusto fue el notario público de muchas empresas que recibieron contratos del gobierno y que están involucrados en múltiples escándalos de corrupción”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la corrupción.

Entre los principales clientes de su notaria 27 de Villahermosa, se encuentra la familia de Hernán Bermúdez Requena, su ex secretario de seguridad, hoy recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano.

“Todo el problema de los Bermúdez Requena no es solamente el caso de Hernán, si no es que se trató de una red donde al menos hay 28 empresas que fueron constituidas con diferentes configuraciones, y en todas ellas participó Adán Augusto dando fe y legalidad”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la corrupción.

Adán Augusto López también dio fe notarial a empresas señaladas por el mayor contrabando de combustible del país. “La empresa por donde entraba el huachicol fiscal tenía entre sus socios a empresas que fueron constituidas en la notaria de Adán Augusto”, explicó Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la corrupción.

No importa el cargo público que haya desempeñado Adán Augusto López nunca descuido su notaria 27. “Ahí hay un evidente conflicto de intereses, no solo porque tiene acceso a información privilegiada, sino también tiene capacidad de influencia con distintos actores políticos”, dijo Manuel Balcázar, especialista en derecho.

Continúa recibiendo millones por servicios

Y siguió recibiendo millones de pesos por los servicios legales prestados, a pesar, advierten, de violar la ley del notariado del estado de Tabasco, que en su artículo 27, sostiene que las funciones del notariado son incompatibles con todo cargo público en el que se tenga un sueldo o remuneración.

“A nivel estatal le debería ser retirada la patente de notario en Tabasco” dijo Manuel Balcázar, especialista en derecho.

A pesar de todo, Adán Augusto López no pierde la oportunidad de presumir que cada día que pasa crece su fortuna: “Sí, mes con mes se mandan promedio de 150 cabezas de ganado”.