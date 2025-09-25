Adán Augusto López confirma su nombre en expedientes de la FGR; investigan supuesto tráfico de combustible

El líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, confirmó la existencia de expedientes en los que es mencionado por la Fiscalía General de la República (FGR) con relación al tráfico ilegal de combustible, esto, en una entrevista con medios.

Adán Augusto López señala como delito difundir expedientes con su nombre

A pesar de las filtraciones periodísticas que han circulado, el legislador ha mantenido su postura, afirmando que se comete una falta al difundir el contenido de dichos documentos, incluso si se tienen en posesión. En una entrevista con los medios, López reconoció que los expedientes existen, pero argumentó que su contenido no es público y que solo los fiscales tienen conocimiento de él.

La discusión con la prensa giró en torno a la validez de estas filtraciones. Mientras los medios insisten en que el contenido de los expedientes es real, el senador de Morena calificó la información filtrada como “inexacta” incluso en los tiempos en que ocurrieron los hechos.

Adán Augusto López se enoja tras ser cuestionado por “La Barredora”

En medio del escándalo y los señalamientos de Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, el morenista se mostró visiblemente molesto al ser cuestionado sobre un tema que le importa a todos los mexicanos, como es el caso de los vínculos entre políticos y el crimen organizado.

“Mire, mire, no sea mentiroso”, reviró el senador, visiblemente molesto, aludiendo a la imposibilidad de que la prensa tenga acceso a información protegida. La defensa del legislador se centró en el argumento de que las fiscalías están obligadas a mantener la secrecía de las investigaciones, por lo que ni un reportero ni ningún ciudadano podría conocer el contenido de las declaraciones de un testigo protegido.

En medio del escándalo del grupo criminal "La Barredora", el senador morenista Adán Augusto López se mostró visiblemente molesto al ser cuestionado sobre este tema.



Hernán Bermúdez Requena se encuentra actualmente en prisión preventiva oficiosa en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permanecerá mientras avanza el proceso y mientras, el Gobierno de Tabasco decidió reservar por cinco años las declaraciones patrimoniales de Bermúdez.