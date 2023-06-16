Esta es la historia de Adán Augusto López, quien busca ser candidato presidencial de Morena

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, es considerado una de las principales corcholatas que contenderán por la candidatura de Morena para la elección presidencial del 2024.

Nació en Paraíso, Tabasco, el 24 de septiembre de 1963, por lo que actualmente tiene 60 años de edad. Profesa la religión católica y está casado con Dea Isabel Estrada Rodríguez y tiene tres hijos.

Recientemente, renunció a su cargo como secretario de Gobernación para poder participar en las encuestas de Morena, pues el Consejo Nacional determinó que aquellos que quisieran ser elegidos como candidato presidencial tenían que separarse de su cargo.

Piden a corcholatas presidenciales mantener unidad

|Twitter @adan_augusto

¿Quién es Adán Augusto López?

Analistas políticos colocan a Adán Augusto López como uno de los principales contendientes para convertirse en candidato a la presidencia de la República en el 2024, principalmente, a su gran cercanía política y personal con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Qué estudió Adán Augusto López?

Adán Augusto López estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de 1979 a 1984. Y cursó una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de París de 1987 a 1988.

¿Qué cargos políticos ha ocupado Adán Augusto López además de ser secretario de Gobernación?

Desde 1976 se ha dedicado a la política y desde el 2014 forma parte del partido Morena. Estos han sido algunos de sus cargos:



Fue diputado local en Tabasco del 2007 al 2009.

Diputado federal en la 61 legislatura del 2009 al 2012 y senador en la 64 legislatura del 2012 al 2018.

Fue gobernador de Tabasco entre el primero de enero del 2019 y el 26 de agosto del 2021.

Fue nombrado Secretario de Gobernación el 26 de agosto del 2021 en sustitución de Olga Sánchez Cordero.

¿Adán Augusto López es primo de AMLO?

A pesar de que comparten el apellido “López”, el presidente AMLO y Adán Augusto no comparten sangre; sin embargo, ambos nacieron en Tabasco. No obstante, en ocasiones han dejado en claro que mantienen un cariño especial hacia la familia del otro.

En su actual puesto se ha encargado de ser el principal promotor de todas las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, como la electoral ante el congreso federal y los congresos de los estados.

Tras la salida del tabasqueño, el actual subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quedó encargado del despacho de la Segob.