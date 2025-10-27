Adán Augusto López Hernández, exsecretario de gobernación y actual líder de Morena en el Senado, presumió ser el notario público más exitoso de Tabasco, y no mintió, pues una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, reveló el lado oscuro de su “exitosa carrera”.

El “Notario más exitoso": Sus clientes incluyen al crimen y la Estafa Maestra

A lo largo de su carrera, prestó servicios a toda la familia Hernán Bermúdez Requeña, su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, el cual se encuentra recluido en el antiplano.

También prestó servicios a empresarios señalados en el entramado del contrabando de combustible en México.

Sin mencionar que dio fe a empresas implicadas en la ya conocida “Estafa Maestra”, las cuales fueron constituidas por la notaria de Adan Augusto, número 27, y la de su hermano, Melchor López Hernández.

“Ellos dos dieron fe de algunas de las empresas que participaron en este escándalo de corrupción de Estafa Maestra”, explicó Valeria Durán, periodista de investigación en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Deuda y corrupción: el gobierno de Adán Augusto deja a Tabasco en números rojos

Más de 200 millones de pesos desviados por empresas fantasma de la Estafa Maestra; constituidas por notarias de Adán Augusto

La investigación de esta asociación civil, arrojó que en la notaria de Adán Augusto se construyeron dos empresas señaladas de recibir ilegalmente más de 270 millones de pesos (mdp) por parte de Petróleos de México (PEMEX).

Valeria Durán, periodista de investigación, relevó que la notaria 27 de Tabasco, propiedad del líder de Morena, constituyó una empresa llamada “CCTI” y otra “Surface Technology”, ambas señaladas por la Auditoria Superior de la Federación de recibir esta gran cantidad de dinero de la empresa petrolera durante el desvío de recursos.

Mientras que en la notaria 13, propiedad de Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto, se construyeron dos empresas fraudulentas, una de ellas de plano fantasma.

“Ahí se constituyó la empresa “E&P Solutions”, que también fue declarada fantasma por el SAT y que también participó en este esquema de desvío de recursos de la Estafa Maestra”, aseguró la periodista de investigación.

El ex secretario de Movilidad y las 13 empresas fantasma vinculadas a la Estafa Maestra

En este entramado, también aseguran la participación de Narciso T. Oropeza Andrade, quien fue nombrado Secretario de Movilidad de Tabasco por Adán Augusto y que, casualmente, también cuenta con una notaria en Tabasco.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad afirmó encontrar un conglomerado de 13 empresas fantasma que fueron constituidas por estas notarias.

“Tenemos las de un excolaborador que también tiene otra notaría ahí en Tabasco y en esa notaría se constituyeron otras seis compañías que recibieron recursos y que participaron en el esquema de la Estafa Maestra”, reveló Valeria Durán.

Adán Augusto, el “notario más protegido” con más de400 millones de pesos desviados

Las campañas constituidas en las notarias de Adán Augusto, su hermano y su ex secretario de Movilidad están vinculadas con el desvío de 464 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Y aunque nada de esto presume el líder de Morena en el Senado, tiene razón. Sin duda es el notario público más solicitado, señalado y protegido en la historia de Tabasco y del país.