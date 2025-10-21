Adán Augusto López Hernández se mantiene con impunidad dentro de la política mexicana, a pesar de ser señalado por tráfico de influencias, conflicto de interés y nexos con personajes controvertidos como Hernán Bermúdez Requena, el líder de Morena en el Senado, responde con desdén a sus críticos.

Impunidad para Adán Augusto López

Adán Augusto López Hernández se sabe impune, intocable, inalcanzable, no importa que lo señalen de tráfico de influencias, de conflicto de interés, de sus nexos con Hernán Bermúdez Requena, él, siempre tiene una respuesta burlona y desafiante ante sus detractores.

“No es algo realmente que me ocupe ni me preocupe, ellos están en su derecho siempre de presentar 200 denuncias si quieren, no quiere decir que tengan la razón”, dijo Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado

El caso de impunidad de Adán Augusto López es el más emblemático, pero no el único, y es que el conflicto de interés y el tráfico de influencias se han normalizado en los gobiernos de la 4t.

“Porque aquí lo que vemos es un sistema discriminatorio, que a los del partido en el poder de Morena les perdona que sean corruptos, ladrones, ineptos, prepotentes”, mencionó Manuel Balcázar, experto en seguridad.

Conflicto de interés durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador

Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se presentaron en la Secretaria de la Función Pública 158 mil 349 denuncias ciudadanas y la autoridad solo identifico 23 casos de conflicto de interés.

Ya en el primer año de la actual administración, la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno recibió 27 mil denuncias ciudadanas, de las cuales 357 se turnaron a las autoridades, sin especificar cuantas fueron por conflicto de interés.

“Precisamente por este fenómeno en el cual el conflicto de interés ya no escandaliza, ya no es una prioridad y los casos se apilan”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

Hoy basta con que el señalado lo niegue todo para dar por concluido el asunto, y Adán Augusto López se vaya a dormir creyendo que no le debe una amplia explicación a la justicia y a los mexicanos.