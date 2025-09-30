Adán Augusto López revela ingresos de casi 80 millones de pesos, ¿de dónde salieron?

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, admitió públicamente su doble rol dentro del partido: por un lado, como actor político y, por otro, como asesor jurídico de empresas privadas.

Según declaraciones del propio legislador, durante 2023 y 2024 recibió 79 millones de pesos de compañías catalogadas como “fantasma”, prestadoras de servicios o vinculadas a miembros de Morena.

A pesar del monto, López aseguró que estos ingresos no representan conflicto de intereses, ya que los depósitos se realizaron en un periodo en el que él ya no era aspirante a la candidatura presidencial.

“No es ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial, esa ya había sido definida, y es ejercicio de mi profesión”, indicó.

Durante 2023 y 2024, Adán Augusto López recibió 79 millones de pesos de empresas fantasma, prestadoras de servicios o ligadas a morenistas, justo mientras influía en la definición de candidaturas dentro de #Morena



Adán Augusto aclara pagos recibidos por administración de fideicomiso

Entre sus clientes se encuentra la operadora turística Rabatte, con presencia en Tabasco, que en diciembre de 2023 le pagó más de 11 millones de pesos por la administración de un fideicomiso. López explicó: “Ellos me contrataron a mí. Yo les hice un planteamiento para la administración del fideicomiso y ellos me pagaron el servicio”.

Estas declaraciones buscan aclarar la naturaleza de sus ingresos, dejando en claro que actuó como asesor externo y no en beneficio de su rol político dentro de Morena.

Filtración de finanzas y cargos clave de Adán Augusto López: descarta “fuego amigo”

El morenista aseguró que conoce quién reveló información sobre sus finanzas y descartó que haya sido lo que se conoce como “fuego amigo” dentro del partido.

“Yo nunca hablé de fuego amigo; coincido con la presidenta. No es, desde luego, fuego amigo, y lo daré a conocer cuando políticamente sea correcto”, afirmó.

Por otro lado, López se deslindó de la colocación de su amigo Hernán Bermúdez en puestos clave de seguridad en Tabasco, aclarando que no ha sido citado ni por la Fiscalía estatal ni por la Fiscalía federal.

“Ya hablé de CNI, de Defensa, María, ni fiscalías; a mí no me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad... Si usted me pregunta si he sido citado, ni por la Fiscalía estatal ni por la Fiscalía federal yo no he sido citado a comparecer”, puntualizó.