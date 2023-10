Diputada de Morena se une a las filas del PAN por “opresión” después de rechazar libros de texto de la SEP

Adela Ramos, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien expresó que estaba en desacuerdo con el contenido de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció este martes 10 de octubre que se unirá a las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

Después de casi dos meses de declarar que “temía por su integridad” por manifestar su rechazo al contenido de los libros de texto de la SEP, la diputada dio a conocer en una conferencia de prensa que no se podía quedar en un lugar donde no había libertad de expresión”.

“Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy solo hay opresión, discriminación, y violencia política, ya que han rebasado los límites a mis convicciones. Uno de mis más grandes principios es y será siempre la razón, y esta razón no tiene color, y en ese orden de ideas tomo esta decisión, sé que a México se le defiende de pie, no de rodillas”, mencionó.

¿Por qué Adela Ramos temía por su integridad?

La ahora exdiputada de Morena pidió que la Auditoria Superior de la Federación audite a la SEP para conocer cuánto costó la elaboración de los libros de texto y el perfil de quienes participaron en su contenido, que no solo tiene errores ortográficos, sino contenido dogmático que no beneficia a la niñez.

Gracias por todo el apoyo 🙏🏼🇲🇽 pic.twitter.com/hCXvYXD5df — ADELAnteCHIAPAS (@AdelaRamosJ) August 15, 2023

Tan solo un día después, planteó sus temores por lo dicho: “Estoy para servirles porque mi patrón es el pueblo, así mismo estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral (...)".

Hasta antes de anunciar su salida del partido guinda, Adela Ramos destacó en varias ocasiones una “persecución” de su partido, tachándolo de opresor. Este martes, dio la noticia junto al coordinador del blanquiazul, Jorge Romero Herrera y recibida con porras y aplausos por la bancada.

Con este movimiento, el PAN ahora tendrá 114 integrantes y Morena 200.