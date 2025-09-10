Fatal accidente: adulta mayor pierde la vida atropellada por camión de pasajeros en la GAM

Una adulta mayor de entre 60 y 65 años perdió la vida luego de ser atropellada por un camión de pasajeros de la Ruta 18, en la esquina de Insurgentes Norte y avenida Montevideo, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en la Ciudad de México (CDMX).

Anciana pierde la vida al ser atropellada en la GAM

Durante la mañana del día de hoy, se registró un fatal accidente en donde una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un camión de transporte público en la GAM.

El incidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer intentaba cruzar la vialidad cuando fue impactada por la unidad.

