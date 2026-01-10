Inician trabajos de reconstrucción para familias afectadas tras explosión en Paseos de Taxqueña

La mañana de este 9 de enero, una potente detonación por acumulación de gas LP transformó la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, en un escenario de desastre. El incidente ocurrió específicamente en el cruce de las calles Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, donde el estallido se originó en el tercer nivel de un edificio de cinco pisos.

La onda expansiva fue de tal magnitud que no solo arrancó ventanas, puertas y paredes del inmueble afectado, sino que también impactó a otros 10 edificios cercanos y se percibió como un fuerte sismo que sacudió las calles aledañas, despertando a los habitantes con el estruendo de vidrios cayendo sobre ellos.

Muros colapsados y mobiliario destruido tras explosión de ayer en Paseos de Taxqueña

El panorama en la zona es desolador, con muros colapsados y mobiliario destruido. Debido a la gravedad del evento, se reportaron al menos cinco personas lesionadas; mientras tres de ellas recibieron atención médica en el sitio, dos personas con quemaduras severas en gran parte del cuerpo requirieron traslado urgente al Instituto Nacional de Rehabilitación.

#CDMX | 25 familias en #Coyoacán se quedan sin casa por explosión



Lo que debió ser un fin de semana tranquilo antes del regreso a clases se convirtió en tragedia en Paseos de Taxqueña. Una brutal explosión por acumulación de gas LP dejó un edificio en ruinas y a 25 familias… pic.twitter.com/pSw5ZCUQyZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2026

Los testimonios de quienes presenciaron el evento describen momentos de caos e incertidumbre, con gritos de auxilio provenientes de los heridos entre el polvo y los escombros. Trabajadores de la zona y vecinos acudieron al rescate inicial de personas y mascotas antes de la llegada masiva de patrullas y ambulancias que despejaron el área.

Estabilidad del edificio con afectaciones estructurales graves

En términos de afectaciones materiales, las autoridades informaron que la estabilidad del edificio principal está comprometida debido a daños en losas, columnas y trabes. Tres inmuebles presentan afectaciones estructurales graves, mientras que otros siete edificios sufrieron daños menores, principalmente en cristalería y cancelería.

Como medida preventiva, se realizó el desalojo de 2,500 personas de 280 departamentos para descartar riesgos adicionales. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha documentado los daños, y se ha procedido al apuntalamiento y tapiado del edificio más afectado con apoyo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

#AlMomento | Habitantes de los departamentos afectados tras la explosión por acumulación de gas en los edificios de Paseos de #Taxqueña, ingresaron rápidamente a sus viviendas para sacar documentos, ropa e incluso a sus mascotas.



Algunos de ellos pasarán la noche con familiares… pic.twitter.com/dtZyKALG5g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2026

La Secretaría de Vivienda y otras dependencias capitalinas han anunciado que 25 familias no pudieron regresar a sus hogares y pasaron su primera noche en hoteles o con familiares. Para estas personas, el gobierno brindará apoyos económicos destinados a renta y hospedaje mientras se lleva a cabo el proceso de rehabilitación estructural que inicia este sábado.

Continúan las evaluaciones en viviendas afectadas tras explosión

Aunque los residentes de los edificios aledaños han sido autorizados para volver a sus viviendas tras descartarse peligros mortales, los peritajes continúan en el epicentro de la explosión para evaluar el alcance total de los daños estructurales antes de permitir cualquier retorno.

Para prevenir futuros incidentes similares con depósitos de gas, es fundamental realizar revisiones exhaustivas de las instalaciones tanto de gas LP como natural. Se recomienda verificar periódicamente el estado de los tanques estacionarios y portátiles, buscando signos de corrosión o fugas. Una inspección constante de las válvulas y conexiones puede identificar fallas antes de que la acumulación de combustible alcance niveles peligrosos.

#ZonaCero I Son imágenes aéreas y del interior del edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en donde ocurrió la explosión esta mañana.



En algunos departamentos aún mantenían los adornos de los festejos navideños.



Vía: Daniel Gómez pic.twitter.com/SLUjxxphPv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

Asimismo, la ubicación y el manejo de los cilindros debe hacerse siguiendo estrictas normas de seguridad. Los tanques deben estar siempre en áreas ventiladas para evitar que cualquier fuga se concentre en espacios cerrados.

Es vital que ante el menor olor a combustible se cierren las llaves de paso y se evite encender dispositivos eléctricos, ya que una mínima chispa en un ambiente saturado puede desencadenar una tragedia como la ocurrida en este inicio de año.

