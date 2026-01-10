Sábado de marchas CDMX: Reporte de bloqueos, movilizaciones y eventos para este 10 de enero EN VIVO

La Ciudad de México se prepara para una jornada de intensa actividad social y recreativa este sábado 10 de enero de 2026. De acuerdo con los reportes de las autoridades capitalinas, se tiene prevista la realización de 2 marchas, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento que impactarán diversos puntos de la metrópoli, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público planificar sus rutas con antelación. Las movilizaciones buscan visibilizar diversas causas, desde la solidaridad internacional hasta exigencias de justicia local y la creación de espacios con perspectiva de género, por lo que se esperan cortes a la circulación de manera escalonada durante el día.