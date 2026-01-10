Sábado de marchas CDMX: Reporte de bloqueos, movilizaciones y eventos para este 10 de enero EN VIVO
Consulta en nuestro minuto a minuto sobre marchas CDMX, bloqueos, concentraciones y alternativas, viales para este 10 de enero de 2026. ¡No llegues tarde!
La Ciudad de México se prepara para una jornada de intensa actividad social y recreativa este sábado 10 de enero de 2026. De acuerdo con los reportes de las autoridades capitalinas, se tiene prevista la realización de 2 marchas, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento que impactarán diversos puntos de la metrópoli, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.
Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público planificar sus rutas con antelación. Las movilizaciones buscan visibilizar diversas causas, desde la solidaridad internacional hasta exigencias de justicia local y la creación de espacios con perspectiva de género, por lo que se esperan cortes a la circulación de manera escalonada durante el día.
Rodadas CDMX
* Cuauhtémoc (19:00 horas): El grupo “Goth Riders CDMX” iniciará una rodada nocturna desde la Alameda Central con destino a la Avenida Azcapotzalco No. 608, en la colonia Centro de la alcaldía Azcapotzalco.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de enero de 2026, puedes consultar sus canales oficiales para así evitar contratiempos en tus traslados.
Concentraciones HOY
Concentraciones
* Cuauhtémoc (12:00 horas): La colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirá en la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro. El objetivo es promover espacios seguros y culturales para mujeres bajo una perspectiva de género.
Marchas HOY en la CDMX
Cuauhtémoc (10:30 horas): Los manifestantes partirán del Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo a Juárez. Esta movilización se realiza en el marco de la “Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela”.
Iztapalapa (13:30 y 14:00 horas): Familiares de un motociclista fallecido en un incidente vial marcharán para exigir justicia. El contingente se reunirá primero a las 13:30 en Calzada Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico (Col. Los Ángeles Apanoaya) y a las 14:00 horas en Anillo Periférico Canal de Garay y Eje 6 Sur (Col. Chinampac de Juárez), con destino final en la calle Francisco J. Mujica e Ingeniero Félix F. Palavicini.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 10 de enero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 10, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/3tksED2qa9