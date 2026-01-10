Alerta en Iztapalapa por mujer embarazada desaparecida: buscan a Ana Karen
Ana Karen Navarrete Monarrez, de 26 años de edad, fue reportada como desaparecida en la alcaldía Iztapalapa. Autoridades de CDMX publicaron su ficha de búsqueda.
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una alerta para la localización de Ana Karen Navarrete Monarrez, joven embarazada desaparecida en la alcaldía Iztapalapa.
La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX publicó el boletín para la pronta localización de la mujer de 26 años de edad. Ha pasado una semana desde que no volvió a su casa, ¿la has visto?
¿Qué se sabe de la desaparición de joven embarazada desaparecida en CDMX?
La desaparición de la mamá es investigada por la Fiscalía General de Justicia al tomar conocimiento de la situación y expidió el boletín de búsqueda D/04067/2026/CBP
Al respecto de los hechos, se sabe que Ana Karen Navarrete Monarrez desapareció el 3 de enero de 2026 en la colonia Ejército Constitucionalista.
Las circunstancias de la desaparición indican que se le vio por última vez en su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero.
Reportan que Ana Karen salió a caminar y no volvió a su casa
La joven vestía una chamarra negra hasta las rodillas, jeans claros y tenis blancos.
Mide 1.6 metros y como señas particulares, en el contorno de la oreja derecha tiene tatuadas unas hojas, así como un caballo en la espalda y la figura de un rosario en el lado izquierdo del pecho y un girasol en el hombro izquierdo.
En redes sociales se ha mencionado que Ana Karen Navarrete Monarrez salió a caminar el 3 de enero pasado cerca de las 13:30 horas, sin embargo, ya no regresó.
¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?
Recuerda que no es necesario que pasen 72 horas reportar a una persona desaparecida, pues este se puede hacer de manera presencial o telefónica.
Para hacerlo habrá que marcar a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079. Además de contactar a las autoridades a través de las redes sociales:
- Facebook: @cbusquedacdmx
- Twitter: @busqueda_cdmx
- Instagram: @busqueda_cdmx
De manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. También puedes marcar a:
- Locatel: 5658 1111
- Secretaría de Seguridad Ciudadana: 5242 5100
- C5: 911
Para facilitar los procesos de búsqueda, se recomienda que la persona que levanta el reporte pueda proporcionar la siguiente información:
- Datos generales: nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, nacionalidad, domicilio, género, estado civil, lugar de nacimiento.
- Media filiación: estatura, complexión, color de piel, forma de cara, tipo de nariz, tamaño de frente, forma de mentón, tipo de cejas, color y tamaño de ojos, tipo y color de cabello, señas particulares, cicatrices, tatuajes o cualquier información que describa a la persona.
- Deseable que pueda proporcionar información sobre circunstancias, fecha y lugar de la desaparición, información de redes sociales de la persona desaparecida, dato telefónico, bancarios y cualquier información relevante para iniciar las labores de búsqueda.