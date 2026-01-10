Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una alerta para la localización de Ana Karen Navarrete Monarrez, joven embarazada desaparecida en la alcaldía Iztapalapa.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX publicó el boletín para la pronta localización de la mujer de 26 años de edad. Ha pasado una semana desde que no volvió a su casa, ¿la has visto?

¿Qué se sabe de la desaparición de joven embarazada desaparecida en CDMX?

La desaparición de la mamá es investigada por la Fiscalía General de Justicia al tomar conocimiento de la situación y expidió el boletín de búsqueda D/04067/2026/CBP

Al respecto de los hechos, se sabe que Ana Karen Navarrete Monarrez desapareció el 3 de enero de 2026 en la colonia Ejército Constitucionalista.

Las circunstancias de la desaparición indican que se le vio por última vez en su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero.

Reportan que Ana Karen salió a caminar y no volvió a su casa

La joven vestía una chamarra negra hasta las rodillas, jeans claros y tenis blancos.

Mide 1.6 metros y como señas particulares, en el contorno de la oreja derecha tiene tatuadas unas hojas, así como un caballo en la espalda y la figura de un rosario en el lado izquierdo del pecho y un girasol en el hombro izquierdo.

En redes sociales se ha mencionado que Ana Karen Navarrete Monarrez salió a caminar el 3 de enero pasado cerca de las 13:30 horas, sin embargo, ya no regresó.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Recuerda que no es necesario que pasen 72 horas reportar a una persona desaparecida, pues este se puede hacer de manera presencial o telefónica.

Para hacerlo habrá que marcar a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079. Además de contactar a las autoridades a través de las redes sociales:

Facebook: @cbusquedacdmx



Twitter: @busqueda_cdmx



Instagram: @busqueda_cdmx



De manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. También puedes marcar a:

Locatel: 5658 1111



Secretaría de Seguridad Ciudadana: 5242 5100



C5: 911



Para facilitar los procesos de búsqueda, se recomienda que la persona que levanta el reporte pueda proporcionar la siguiente información: