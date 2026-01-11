Explosión en Paseos de Taxqueña: Así luce el edificio de dos días de la tragedia; familias no pueden volver |Mientras Dormía

El pasado 9 de enero 2026, se registró una fuerte explosión en Paseos de Taxqueña , en la alcaldía Coyoacán, provocada por una falla en el sistema de gas, que dejó cinco heridos. Hoy, a dos días de la tragedia, así luce la zona afectada.

La explosión dejó dos heridos con graves quemaduras, mientras otras tres fueron atendidas en el lugar de los hechos.

Edificio en Paseos de Taxqueña permanece deshabitado tras la explosión

A dos días de la explosión de gas, el edificio de Paseos de Taxqueña , se encuentran completamente deshabitado y tapado con madera por motivos de seguridad.

El conjunto habitacional se encuentra resguardad por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Protección Civil.

¿Qué paso con las personas que vivían en el edifico tras la explosión en Paseos de Taxqueña?

Los primeros informes indican que las familias que vivían en este inmueble, se encuentra en otros lugares como casas de otros familiares o en hoteles.

Las personas podrán regresar a su domicilio hasta que las autoridades de la Secretaria de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil determinen los daños estructurales del edificio dañado

A unos metros se encuentra un centro de acopio y un módulo de de protección civil y personal de la alcaldía de Coyoacán

Así fue explosión en Paseos de Taxqueña; capturan el momento exacto

El pasado 9 de enero 2026, una fuerte explosión provocó una emergencia mayor en un conjunto habitacional de la colonia Paseos de Taxqueña, Coyoacán. El momento del siniestro quedó capturado en video.

La estructura del inmueble quedó comprometida y con sus cimientos internos a la vista, lo que obligó a una desocupación inmediata de todos los residentes para que las brigadas de Protección Civil inicien las evaluaciones técnicas de seguridad.

🚨Vecinos captaron el momento justo de la explosión del edificio de la colonia #PaseosdeTaxqueña, en la #CDMX. pic.twitter.com/fjH9irZ62r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

¡Atención, capitalinos! En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.