¿Vas tarde? Metro CDMX en vivo hoy 11 de enero: Retrasos y avance de trenes minuto a minuto
Antes de salir a pasear o de compras hoy domingo 11 de enero, revisa cómo van las 12 Líneas del Metro CDMX y evita retrasos
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX hoy domingo 11 de enero de 2026, para que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y evites contratiempos en tus traslados.
Vagón no abre en la Línea 9
En la Línea 9 un vagón tiene falla en las puertas y en dos estaciones no ha podido abrir para que los pasajeros bajen.
@MetroCDMX Estoy en el metro, linea 9 dirección Tacubaya, ignoro el número del tren, las puertas no funcionan y van dos estaciones que no abren y la gente se queda dentro. Cómo referencia soy número de vagón R.3709. Gracias de antemano.— Emm Rojas (@emm_rv) January 11, 2026
¿Usas la Línea B? ¡Toma precauciones!
Recuerda que al menos seis estaciones de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, están en mantenimiento este domingo. Hay servicio emergente de la RTP.
OJO la estación villa de aragón y otras 7 estaciones de la Línea B del #MetroCDMX están cerradas por mantenimiento, hoy y mañana. Hay servicio de #RTP gratuito pero salgan con tiempo xq a ratos así la fila. pic.twitter.com/h7NnI3skUm— Carmen Sánchez (@Carmen_mx1) January 11, 2026