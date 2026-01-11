Logo Inklusion Sitio accesible
¿Vas tarde? Metro CDMX en vivo hoy 11 de enero: Retrasos y avance de trenes minuto a minuto

Antes de salir a pasear o de compras hoy domingo 11 de enero, revisa cómo van las 12 Líneas del Metro CDMX y evita retrasos

Estación de la Línea 1 del Metro CDMX con tren en andén y personas en el pasillo.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @Elrromanov.
Escrito por:  César Contreras

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX hoy domingo 11 de enero de 2026, para que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y evites contratiempos en tus traslados.

Vagón no abre en la Línea 9

En la Línea 9 un vagón tiene falla en las puertas y en dos estaciones no ha podido abrir para que los pasajeros bajen.

¿Usas la Línea B? ¡Toma precauciones!

Recuerda que al menos seis estaciones de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, están en mantenimiento este domingo. Hay servicio emergente de la RTP.

